Argentina vs Inglaterra: Así vivieron los hinchas el partido más "caliente" del Mundial

15 jul. 2026 - 16:32 hrs.

Cuando todo parecía perdido, Argentina regresó del mundo de los muertos una vez más para remontar 2-1 a Inglaterra este miércoles en Atlanta y clasificar a la final del Mundial de 2026, en la que se citará con España.

Los campeones del mundo defenderán la corona contra la Roja en una final inédita el domingo en East Rutherford, a las afueras de Nueva York, donde se espera que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entregue el trofeo tras cinco semanas de competencia.

La Albiceleste obró un nuevo milagro en Norteamérica 2026 al hacer trizas a la defensa de los Tres Leones en siete minutos: primero con un remate de media distancia de Enzo Fernández (85') y luego con un cabezazo de Lautaro Martínez (90+2') en el descuento.