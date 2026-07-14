Francia vs. España: Esta es la hora de inicio de la primera semifinal del Mundial 2026

14 jul. 2026 - 08:06 hrs.

La Copa Mundial de la FIFA entra en su etapa decisiva y este martes se disputará la primera semifinal del torneo, con un partido de lujo entre Francia y España, dos de las grandes favoritas para quedarse con el título.

El encuentro, que se jugará en la ciudad de Dallas, reeditará uno de los choques más atractivos del fútbol europeo y pondrá frente a frente a dos selecciones que llegan en un gran momento.

El ganador avanzará a la gran final del certamen, mientras que el perdedor deberá conformarse con disputar el partido por el tercer lugar.

Francia llega tras imponerse con autoridad

La selección francesa, conocida como Les Bleus, alcanzó las semifinales luego de superar con solvencia a Marruecos por 2-0, en un compromiso donde mostró solidez defensiva y eficacia en ataque.

Con ese triunfo, el elenco galo confirmó su candidatura al título y buscará instalarse una vez más en la definición del campeonato.

España busca repetir la historia ante los franceses

España, dirigida por Luis de la Fuente, también llega con la confianza en alto después de eliminar a Bélgica gracias a un agónico gol de Mikel Merino, que le permitió instalarse entre las cuatro mejores selecciones del Mundial.

Además, el conjunto español tiene un antecedente reciente favorable ante Francia. Ambas escuadras se enfrentaron en las semifinales de la Eurocopa 2024, donde los hispanos remontaron el marcador para imponerse por 2-1, con anotaciones de Lamine Yamal y Dani Olmo, luego de que Randal Kolo Muani abriera la cuenta para los franceses.

¿Cuándo y a qué hora juegan Francia vs. España?

El partido entre Francia y España por las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA se disputará este martes 14 de julio en Dallas, Estados Unidos.

El compromiso está programado para las 15:00 horas de Chile, y definirá al primer finalista del torneo, en un duelo que asoma como uno de los más esperados de la competición y estará disponible a través de diferentes plataformas de streaming con suscripción previa.

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