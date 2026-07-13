El guiño a Maradona del 86 que hará Argentina en la semifinal ante Inglaterra

13 jul. 2026 - 14:49 hrs.

La selección de Argentina apostará por un guiño cargado de simbolismo para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Según confirmó el periodista Gastón Edul, la Albiceleste vestirá su camiseta alternativa azul, la misma que quedó inmortalizada en el histórico triunfo de Diego Maradona en México 1986.

La decisión no pasó inadvertida entre los hinchas, ya que esa indumentaria está ligada a uno de los partidos más recordados de la historia de los Mundiales: el 2-1 sobre Inglaterra en los cuartos de final de 1986, encuentro en el que Maradona marcó la célebre "Mano de Dios" y el considerado por muchos como el "Gol del Siglo".

De esta manera, Argentina buscará instalar un componente emocional de cara al trascendental duelo por un cupo en la final.

La elección de la camiseta también responde a que Inglaterra será el equipo designado como local para el encuentro y utilizará su uniforme blanco, por lo que Argentina actuará con su indumentaria alternativa.

El recuerdo imborrable de México 1986

La camiseta azul ocupa un lugar especial en la historia del fútbol argentino. Fue la utilizada por Diego Armando Maradona el 22 de junio de 1986, cuando Argentina eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México.

Aquella tarde en el Estadio Azteca, el "10" anotó dos goles que quedaron para siempre en la memoria del fútbol: el primero, conocido como la "Mano de Dios", y el segundo, una brillante acción individual que la FIFA y numerosos especialistas consideran uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales.

Incluso, esa camiseta alcanzó un valor histórico fuera de la cancha, luego de ser subastada en 2022 por cerca de 9 millones de dólares, convirtiéndose en una de las prendas deportivas más valiosas del mundo.

El choque entre ambas selecciones volverá a escribir un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de las Copas del Mundo.

En esta oportunidad, el premio será un lugar en la gran final del Mundial 2026, pero la elección de la camiseta azul añade un ingrediente especial: un homenaje inevitable a la tarde en que Maradona escribió una de las páginas más recordadas de la historia del fútbol argentino.

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