Argentina avanza a semifinales del Mundial 2026 tras vencer a Suiza en la prórroga

11 jul. 2026 - 23:48 hrs.

Con dos agónicos goles en la prórroga, la Argentina de Lionel Messi derrotó este sábado 3-1 a Suiza en Kansas City y se metió en las semifinales del Mundial 2026, en las que vivirá un duelo de alta tensión contra Inglaterra.

Julián Álvarez, con un espectacular disparo en el minuto 112, rompió el empate 1-1 con el que se había llegado al tiempo extra y Lautaro Martínez terminó de noquear en el 120+1 a una Suiza que jugaba con un futbolista menos desde el minuto 72.

Argentina, abonada al sufrimiento en este Mundial, disputará el miércoles las semifinales del Mundial contra Inglaterra, un día después de que Francia y España choquen en la otra llave.

Messi vivirá así su primer duelo mundialista frente a Inglaterra justo 40 años después de que el otro mito argentino, Diego Maradona, firmara su obra cumbre al marcarle un doblete de tantos a la escuadra británica conocidos como el "Gol del Siglo" y la "Mano de Dios".

Por primera vez, Messi se quedó este sábado sin anotar en el torneo y se mantiene como máximo artillero con ocho tantos, los mismos que el francés Kylian Mbappé.

¿Cuándo juega Inglaterra vs Argentina?

De este modo, la segunda semifinal que definirá al último finalista entre Inglaterra y Argentina, se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 15:00 horas (hora chilena).

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