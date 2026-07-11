"Más adelante lo voy a poder perdonar": Rosemarie Dietz aborda la infidelidad de su exmarido y su nueva vida como empresaria

11 jul. 2026 - 21:52 hrs.

A mediados del año pasado, la exchica Mekano, Rosemarie Dietz, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida al tener que enfrentar su quiebre matrimonial con Cristóbal González tras una bullada infidelidad que ella misma compartió con sus seguidores en redes sociales.

Pasados ya unos meses, Rosemarie se ha ido reponiendo poco a poco, enfocándose en su hija de cuatro años y su nueva faceta de empresaria tras fundar su propia agencia de marketing en la ciudad de Valdivia.

"Más adelante lo voy a poder perdonar"

En una entrevista con Las Últimas Noticias (LUN), la exparticipante del exitoso programa juvenil de Mega transmitido en los 2000 reconoció que aún no puede perdonar la infidelidad de su exmarido. "Me dolió mucho su traición, quedé en shock", dijo.

"Algunos días ni siquiera podría dormir. Para mí fue muy fuerte como mujer, como mamá, porque nunca pensé que me iban a despachar como tan poca cosa. Nunca esperas que te traten así, considerando que estuvimos siete años juntos", comentó.

"Más adelante lo voy a poder perdonar, pero ahora no tengo ni rabia ni pena", dijo antes de explicar que "ahora simplemente no siento nada y solo estoy enfocada en el cuidado de mi hija. Al final, una tiene que vivir en paz".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rosemarie Dietz Vasquez (@rosemariesv)

Respecto a una nueva relación sentimental, Dietz sostuvo en LUN que, pese a que no se cierra a ninguna posibilidad, aún "es muy pronto para pensar en eso. Es importante darse el tiempo para estar con una misma".

Y es que, como ella misma dijo, ahora está "en modo empresaria y lo único que quiero es ganar lucas".

Rosemarie en "modo empresaria"

Hace un tiempo, la rubia fundó su agencia "Rose Dietz", en donde trabaja con otras personas y con la cual ha grabado varias promociones de marcas de autos, siendo incluso ella misma el rostro de dichos registros.

"Me he sentido maravillosa y plena como mujer por volver a preocuparme de mí misma, porque me salen trabajos, que me llamen empresas y que la gente todavía me tenga cariño. Me siento más realizada como mujer ya de 40 años", relató.

"Creo que me dejaron en el mejor momento de mi vida, porque me siento súper bacán como mamá y empresaria", dijo finalmente.

Todo sobre Famosos chilenos