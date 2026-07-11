Conmoción en el fútbol: Muere jugador que participó del Mundial 2026 defendiendo a Sudáfrica

11 jul. 2026 - 10:32 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción existe en el fútbol al conocerse el fallecimiento de Jayden Adams, jugador que acaba de disputar el Mundial 2026 defendiendo los colores de Sudáfrica.

La noticia fue dada a conocer a través del Sindicato de Futbolistas Sudafricanos (SAFPU) mediante un comunicado.

¿Qué se sabe de la muerte de Adams?

“El Sindicato de Futbolistas Sudafricanos lamenta profundamente el fallecimiento prematuro del centrocampista del Mamelodi Sundowns y de la selección nacional Bafana Bafana, Jayden Adams”, partió el escrito.

Se añadió que “Jayden había representado recientemente a Sudáfrica en la Copa Mundial de la FIFA 2026, llevando consigo las esperanzas de la nación con orgullo, valentía y distinción. Su fallecimiento representa una pérdida incalculable para su familia, compañeros de equipo, clubes, la comunidad futbolística y el país en general”.

El texto agregó que “extendemos nuestras más sentidas condolencias a la familia Adams, al Mamelodi Sundowns, al Stellenbosch FC, a Bafana Bafana y a todos aquellos cuyas vidas tocó”.

Para cerrar, se expuso que “el fútbol sudafricano ha perdido a un jugador talentoso, un orgulloso servidor del deporte y una vida joven con mucho que ofrecer. Que su alma descanse en paz”.

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