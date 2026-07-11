Sistema frontal en la región del Bío Bío generó aumento del caudal en el Salto del Laja

11 jul. 2026 - 09:01 hrs.

¿Qué pasó?

En la región del Bío Bío, un sistema frontal ha provocado intensas precipitaciones, especialmente en el Alto Bío Bío y en el Salto del Laja.

Ayer viernes por la tarde cesó la lluvia tras registrar cerca de 70 milímetros, lo que ha incrementado el caudal de los ríos, aunque aún se mantienen dentro de parámetros normales según las estaciones fluviométricas.

Se observa, eso sí, que el agua viene con más sedimentos, indicando un aumento en el caudal.

En el Alto Bío Bío, por ejemplo, las lluvias han afectado a las comunidades, especialmente tras los daños causados por los fuertes vientos de la semana pasada.

Se espera un nuevo sistema frontal para los próximos días, con precipitaciones y vientos intensos, principalmente el miércoles, que podrían afectar tanto zonas costeras como cordilleranas.

Las autoridades monitorean constantemente la situación para prevenir riesgos y daños mayores.

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