Extraditan desde Colombia a mujer imputada por robo con homicidio ocurrido en San Miguel

11 jul. 2026 - 09:13 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó la extradición activa de una ciudadana colombiana de 28 años, imputada por el delito de robo con homicidio, hecho ocurrido el 5 de febrero de 2023 en la comuna de San Miguel.

De acuerdo con la investigación, la mujer, junto a otra involucrada, conoció a la víctima, un hombre de 40 años, en una discoteca de Recoleta. Posteriormente, los tres se trasladaron hasta el departamento del afectado, donde las mujeres le habrían suministrado clonazepam en una bebida alcohólica.

La investigación de la Brigada de Homicidios Sur estableció que la víctima falleció a causa de la sustancia, mientras que las mujeres sustrajeron tarjetas bancarias y diversas especies de valor antes de abandonar el inmueble.

Respecto al proceso que permitió su captura, el subcomisario Álex Varela, de Interpol Santiago, explicó que "esta extradición se logró luego de meses de colaboración y tramitación conjunta que se llevó a cabo con Interpol Bogotá".

En esa línea, detalló que "gracias al trabajo colaborativo con Interpol Bogotá logramos ubicar en ese país a la imputada", lo que permitió avanzar en el proceso judicial.

El oficial agregó que, por instrucción del Ministerio Público, "Interpol Santiago publicó una Notificación Roja en contra de esta persona. Una vez que esta notificación se encontraba disponible para los 196 miembros de Interpol, el organismo de Bogotá logró la detención de esta persona".

Tras su captura en Medellín y su posterior extradición a Chile, la imputada fue puesta a disposición de la justicia, que decretó la medida cautelar de prisión preventiva.

La fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, Pamela Bustamante, señaló que la mujer "pertenece a una organización criminal junto a otros sujetos todavía no identificados, quienes se dedicaban a captar a víctimas de sexo masculino para llevarlas a sus domicilios y proceder a drogarlas para, contra la voluntad de sus dueños, sustraer las especies". La investigación continúa para dar con el resto de los integrantes de la banda.