Meteoróloga de Megatiempo pronostica intensas lluvias para la zona central: "Podríamos sumar sobre los 80 milímetros"

11 jul. 2026 - 10:03 hrs.

¿Qué pasó?

Aunque este fin de semana estará marcado por condiciones estables, el panorama cambiará drásticamente durante los próximos días. La meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, advirtió que un potente sistema frontal dejará abundantes precipitaciones en la zona central del país, especialmente entre el jueves y el sábado.

"Este fin de semana es el regalito, porque el próximo fin de semana ya va a estar más nuboso, con precipitaciones, probablemente", señaló la especialista, anticipando un cambio importante en las condiciones meteorológicas.

Dos sistemas frontales y más de 80 milímetros de lluvia

Aguilera explicó que el evento estará compuesto por dos sistemas frontales. "El primero ingresa el día jueves en la madrugada y después se acopla otro sistema el sábado. El viernes es el pulso más importante del primero y el sábado, el del segundo", detalló.

En cuanto a los montos de agua caída, sostuvo que "podríamos sumar sobre los 80 milímetros acá en la Región Metropolitana", aunque precisó que se trata de una estimación inicial que podría ajustarse en los próximos días conforme se actualicen los modelos meteorológicos.

Aguilera agregó que las precipitaciones no solo afectarán a la capital, sino también a otras regiones. "Incluso Coquimbo espera precipitaciones, sobre los 50 milímetros. Es una precipitación importante", afirmó.

Riesgo de lluvias intensas e inundaciones

Respecto a la intensidad del sistema frontal, Aguilera indicó que existe la posibilidad de que se registren tasas de lluvia capaces de provocar complicaciones.

"Se ve un sistema intenso el día viernes principalmente. Los acumulados que se proyectan, por ejemplo, en tres horas son de 20 a 25 milímetros", explicó, y agregó que "se puede presentar ese escenario" de superar los cuatro milímetros por hora, umbral que suele asociarse a anegamientos en distintos sectores.

Frente a este escenario, hizo un llamado a tomar medidas preventivas. "Prepárense. La limpieza de canaletas, calles y viaductos es muy importante porque vamos a recibir precipitaciones que claramente pueden generar inundaciones en algunos sectores", sostuvo.

Asimismo, advirtió que comunas como Maipú, Lo Espejo y Pudahuel podrían verse especialmente afectadas. "Son comunas que se inundan comúnmente con poca precipitación, entonces prepararse para estos días que se aproximan", enfatizó.

Finalmente, Aguilera destacó que los pronósticos cuentan con un alto grado de confiabilidad. "Los modelos están cada vez más certeros y entregamos esta información para que la gente se prepare", concluyó.

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