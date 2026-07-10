Gran afectación en Isla de Pascua por fuertes vientos: Reportan corte total de energía, árboles caídos y casas dañadas

10 jul. 2026 - 16:34 hrs.

¿Qué pasó?

Este viernes el territorio insular de Isla de Pascua, en la región de Valparaíso, se ha visto afectado por un "centro de baja presión" que ha dejado diversos estragos en la isla, entre estos, marejadas e intensos vientos que han provocado la caída de árboles y la interrupción del suministro eléctrico.

Vientos de hasta 120 km/h

El periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, señaló que a eso del mediodía en Isla de Pascua (dos horas menos que en el continente), los vientos llegaron hasta los 102 km/h.

Dicha intensidad supera el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), organismo que en su alerta para la zona indicó que el viento se situaría entre los 60 y 70 km/h, con rachas de hasta 90 km/h.

Sepúlveda explicó en su reporte para Meganoticias Alerta que el viento "podría ser hasta 110 o 120 km/h". Según dijo, "el viento amaina después de las 18 o 20 horas (...) Siguen las marejadas anormales mañana y el fin de semana".

Corte total de energía en la isla

El intenso viento ha provocado una serie de estragos en la isla, entre estos, la interrupción del suministro eléctrico desde horas de la madrugada debido a la caída de postes del servicio eléctrico. Además, se reportó también la interrupción del agua potable.

Cedida

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En imágenes a las que tuvo acceso Meganoticias.cl se puede ver parte de estos destrozos, inclusive la afectación de algunas viviendas que han visto sus rejas o techumbres arrastradas por el viento.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) reportó "caídas de árboles en diversos puntos de la comuna" y "la interrupción en el servicio de suministro de electricidad en la totalidad de la comuna".

El organismo también informó que "al momento no se han registrado personas lesionadas" y que de manera preventiva se suspendieron las clases en cuatro establecimientos educacionales y cinco jardines infantiles.

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