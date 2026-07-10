¿Buscas trabajo? Hay más de 3.700 vacantes este invierno con sueldos de hasta $1,2 millones

10 jul. 2026 - 17:00 hrs.

Durante este invierno se proyectan nuevas oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado laboral o generar ingresos durante esta época. Distintas áreas están reforzando sus equipos y concentran miles de puestos disponibles, con sueldos que pueden alcanzar hasta $1,2 millones.

Según informó Eurofirms Group Chile, durante julio existen cerca de 3.700 vacantes laborales distribuidas entre regiones como Tarapacá, Metropolitana, Valparaíso, Maule, Ñuble y Biobío.

Las oportunidades se concentran principalmente en áreas como logística, producción industrial, hotelería, retail y minería, con opciones de trabajo mensual, por turnos y jornadas part time.

Logística concentra la mayor cantidad de oportunidades

Particularmente, el área de logística cuenta con 3.480 vacantes para desempeñarse en comunas como Quilicura, Lampa, San Bernardo, Pudahuel y Renca.

Entre los cargos más requeridos están los operarios de picking y bodega, con cerca de 3.000 puestos y remuneraciones que van desde los $540 mil hasta los $750 mil.

Además, se buscan administrativos, operadores de grúa, apiladores reach, encargados de order picker y trabajadores para carga y descarga. En algunos de estos cargos, los ingresos pueden alcanzar los $910 mil mensuales. También existen alternativas part time, con pagos que fluctúan entre $30 mil y $40 mil por jornada.

Minería ofrece los sueldos más altos

Entre las vacantes con mejores remuneraciones se encuentran las vinculadas a la minería. Por ejemplo, requieren mecánicos y soldadores para trabajar en Calama o Antofagasta, con sueldos que van desde $1,1 millones hasta $1,2 millones.

El sector hotelero contempla hasta 120 cupos diarios para cargos como mucamas, coperos y garzones en la Región Metropolitana, Iquique y Alto Hospicio, con pagos de hasta $40 mil por turno.

En tanto, el área industrial reúne 135 puestos para operarios de producción, con salarios que van entre los $610 mil y $670 mil. Las oportunidades se distribuyen en zonas como San Bernardo, Pudahuel, Constitución, Viña del Mar, Teno, Los Ángeles y otras comunas del país.

¿Cómo postular a estas oportunidades laborales?

Las personas interesadas pueden revisar las vacantes disponibles a través del sitio web de Eurofirms Group Chile, ingresando a la sección "Encuentra trabajo" (pincha aquí).

Allí, los candidatos pueden registrar sus datos y solicitar el puesto que más se ajuste a su perfil.

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