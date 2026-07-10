Pronóstico de lluvia para este fin de semana: En estas zonas se esperan precipitaciones durante sábado y domingo

10 jul. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

De acuerdo al reporte de la Dirección Meteorológica de Chile, se espera que distintas zonas del país se vean afectadas por precipitaciones este fin de semana.

En específico, se trata de cinco regiones en las que se presentará el fenómeno este sábado 11 y domingo 12 de julio, la mayoría en la zona sur de Chile.

Zona insular

Según el organismo, en Isla de Pascua, perteneciente a la zona insular de la región de Valparaíso, se registrarán chubascos ocasionales desde la noche del sábado hasta la madrugada del domingo.

Zona central

En la región del Maule, específicamente en localidades como Parral y Linares, caerán chubascos aislados en horas de la madrugada del sábado.

Zona sur

En la región de Los Lagos, la intensidad de las precipitaciones dependerá de cada sector.

Por ejemplo, en Puerto Montt y Cochamó se presentarán lluvias débiles sólo la tarde del sábado. En Futaleufú, sólo la tarde del domingo.

En Ancud, el fenómeno se dará entre la tarde del sábado y la mañana del domingo, mientras que en Chaitén se extenderá prácticamente todo el fin de semana.

En Quellón habrá lluvia débil la segunda mitad del sábado; luego tendrá una pausa la madrugada del domingo, para retomar en la mañana hasta el resto del día.

Extremo sur

En la región de Aysén se esperan lluvias principalmente el domingo, a excepción de Melinka, en donde también se registrarán precipitaciones la tarde y noche del sábado. Además, habrá nevadas y aguanieve el último día de la semana.

En la región de Magallanes, el fenómeno estará focalizado sólo en Puerto Natales, con chubascos débiles desde la mañana hasta la noche del domingo, además de aguanieve.

¿Cómo estará el clima en Santiago?

De acuerdo a Meteorología, este sábado el centro de la capital permanecerá con nubosidad parcial durante todo el día, con extremas de 7°C y 19°C, mientras que el sábado variará a nublado en la tarde, con extremas de 8°C y 23°.

No se han pronosticado lluvias en ninguna comuna de la Región Metropolitana para este fin de semana.

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