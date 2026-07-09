Más de 50 viviendas con daños y 59 personas aisladas: Senapred entrega nuevo balance por sistema frontal en la zona sur

09 jul. 2026 - 21:10 hrs.

¿Qué pasó?

Senapred entregó un balance del sistema frontal que afecta a la zona sur del país, lo que ha provocado inundaciones, aluviones, daños en casas y personas damnificadas.

Daños en casas y personas damnificadas

Según el organismo, las regiones más afectadas corresponden a La Araucanía y Los Ríos, que, hasta las 18:00 horas de este jueves, entre las dos sumaban 54 viviendas con daños de distinta consideración.

Más en detalle, en la primera región, se habían contabilizado 22 viviendas con daños. En el caso de Los Ríos, iban 34 inmuebles. Ambas sumaban 46 casas con daños en evaluación.

En la región de La Araucanía se han reportado cuatro personas damnificadas y 59 aisladas. En Los Ríos, por otro lado, hay 16 damnificados y cinco aislados.

Remociones en masa y socavones en La Araucanía

En la comuna de Toltén, específicamente en el sector de Queule, se ha registrado remoción en masa, lo que mantiene con restricción a la Ruta S-270-T.

En la Ruta S-887, comuna de Pucón, el tránsito permanece interrumpido por un socavón en el kilómetro 5,5.

También se registró un socavón en la Ruta S-686, en Pitrufquén, lo que mantiene el tránsito interrumpido.

Aluviones y aumento de caudal en Los Ríos

La comuna de Corral es una de las más afectadas, ya que se ha reportado aluvión en la quebrada Yerbas Buenas, y un aumento del caudal en el Estero Las Vigas.

Por otro lado, en Lanco, viviendas se encuentran aisladas por el aumento de caudal en el río Leufucade. En Imulfudi también se registró una crecida en el estero.

También se ha informado de diversos deslizamientos de material, anegamientos y caída de árboles en las comunas de Corral, Los Lagos, Futrono, La Unión, Lanco, Valdivia, Mariquina y Panguipulli.

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