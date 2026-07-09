Incendio forestal en España deja al menos 12 muertos en medio de intensa ola de calor

09 jul. 2026 - 21:48 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 12 personas murieron en un incendio forestal cerca de Almería, en el sur de España, el jueves por la noche, informaron el viernes las autoridades regionales, mientras una ola de calor afectaba grandes extensiones del país.

Las muertes se produjeron en la aldea de Bédar, indicó el gobierno regional en un comunicado, en el que señaló que algunas de las víctimas fueron encontradas en vehículos.

Las autoridades habían informado inicialmente de seis fallecidos en el fuego, pero posteriormente elevaron la cifra a 12 "al confirmarse el fallecimiento de otras seis personas en la zona del incendio" de Los Gallardos.

El responsable regional de emergencias, Antonio Sanz, calificó lo sucedido como "una tragedia sin precedentes" y añadió en el comunicado que "el dolor es inmenso".

Unos 150 bomberos, apoyados por cinco camiones cisterna combatían el incendio declarado el jueves por la noche mientras las temperaturas se disparaban.

El fuego causó heridas al menos a seis personas, entre ellas una mujer que sufrió quemaduras y otra persona intoxicada por inhalación de humo, que fueron trasladadas al hospital.

"Otras cuatro personas han sido asistidas sobre el terreno por patologías respiratorias y quemaduras leves", precisaron las autoridades regionales de Andalucía.

Testigos dijeron a las autoridades que el incendio pudo haberse iniciado tras la caída de una línea de tendido eléctrico, que encendió la vegetación seca antes de propagarse rápidamente por el bosque circundante.

Las autoridades no han confirmado la causa del incendio. Ante el avance del fuego, permanecían cerradas varias carreteras y se evacuaron residentes del área. Más de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) de España, que se despliega en grandes emergencias, ya fue movilizada.

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