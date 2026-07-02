Juegan España y Portugal: Partidos de hoy jueves 2 de julio del Mundial 2026 con horarios en Chile y datos clave

02 jul. 2026 - 09:45 hrs.

El jueves 2 de julio trae tres partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026. España abre la jornada ante Austria en Los Ángeles, Portugal enfrenta a Croacia en el duelo más atractivo de la tarde y Suiza cierra la noche ante Argelia en Vancouver. Aquí los horarios en Chile, las sedes y los datos clave de cada encuentro.

España vs. Austria — Dieciseisavos de final

15:00 horas de Chile — SoFi Stadium, Inglewood, Los Ángeles

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

España llegó al torneo como vigente campeona de Europa y cerró la fase de grupos como líder del Grupo H con pleno de victorias y sin recibir goles. Lamine Yamal, Pedri y Mikel Oyarzábal son las figuras de una selección que se perfila como una de las candidatas más serias al título. Austria, por su parte, fue segunda del Grupo J tras su goleada 4-0 a Jordania en el debut y su derrota 0-2 ante Argentina.

La diferencia de jerarquía es notable, pero los austriacos, con Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic como referencias, ya demostraron en Qatar que pueden complicar a cualquier rival. España es el claro favorito, aunque el SoFi Stadium —el estadio más caro del mundo— será el escenario del examen más serio de la Roja en la fase eliminatoria hasta ahora.

Portugal vs. Croacia — Dieciseisavos de final

19:00 horas de Chile — BMO Field, Toronto, Canadá

Transmite: Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

El partido más atractivo del día. Cristiano Ronaldo, que ya hizo historia al convertirse en el primer jugador en anotar en seis Mundiales distintos, buscará seguir sumando goles ante una Croacia que llega como una de las selecciones más incómodas del torneo. Los croatas, subcampeones en Rusia 2018 y semifinalistas en Qatar 2022, tienen en Luka Modri? —que disputará a sus 40 años lo que será probablemente su último partido mundialista— a su gran referente. Junto a él, Ivan Periši? y Bruno Petkovi? completan una generación histórica del fútbol croata que llega a Toronto dispuesta a despedirse por la puerta grande. Portugal, con Bruno Fernandes, Vitinha y João Neves en el mediocampo, es favorito, pero Croacia nunca regala nada en una eliminatoria directa.

Suiza vs. Argelia — Dieciseisavos de final

23:00 horas de Chile — BC Place, Vancouver, Canadá

Transmite: DSports, DGO y Paramount+

El cierre de la jornada llega desde Vancouver en un duelo de pronóstico abierto. Suiza terminó primera del Grupo B con cinco puntos y llega con la solidez colectiva que la caracteriza: un equipo difícil de batir, con Granit Xhaka como capitán y conductor. Argelia, dirigida por Zinedine Zidane, fue segunda del Grupo J tras la derrota 0-3 ante Argentina y la victoria ante Austria. Los Fennecs llegaron al Mundial generando expectativa, con el apellido Zidane en el banquillo como gran atractivo, y en Vancouver tendrán su primera gran oportunidad de sorprender en la fase de eliminación directa. El partido más incierto de la jornada.

Resumen de partidos de hoy en Chile

15:00 hrs — España vs. Austria — Dieciseisavos — SoFi Stadium, Los Ángeles — DSports, DGO y Paramount+

— España vs. Austria — Dieciseisavos — SoFi Stadium, Los Ángeles — DSports, DGO y Paramount+ 19:00 hrs — Portugal vs. Croacia — Dieciseisavos — BMO Field, Toronto — Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+

— Portugal vs. Croacia — Dieciseisavos — BMO Field, Toronto — Chilevisión, DSports, DGO y Paramount+ 23:00 hrs — Suiza vs. Argelia — Dieciseisavos — BC Place, Vancouver — DSports, DGO y Paramount+

Dónde ver el Mundial 2026 en Chile

El Mundial 2026 se puede seguir en Chile por cuatro vías. Chilevisión es el único canal de televisión abierta y gratuita con derechos del torneo. Para ver todos los partidos, la opción es DSports y DSports 2 (DirecTV), disponibles en televisión satelital o mediante la aplicación DGO. En streaming, Paramount+ ofrece también la totalidad de los partidos. Finalmente, Disney+ Plan Premium transmitirá los partidos seleccionados, incluyendo ambas semifinales y la gran final del 19 de julio.

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