Bélgica vence 3-2 a Senegal con un agónico gol de penal y se mete en octavos de final del Mundial 2026

01 jul. 2026 - 19:25 hrs.

¿Qué pasó?

Bélgica se clasificó este miércoles para los octavos de final del Mundial al vencer a Senegal por 3-2, en un partido en el que remontó dos goles en contra y acabó imponiéndose con un penal al final de la prórroga.

Los europeos sufrieron durante gran parte del encuentro frente a un rival que se adelantó con los tantos del centrocampista Habib Diarra (24') y el delantero Ismaila Saar (51'). Pero en tres minutos de locura, Bélgica empató gracias a Romelu Lukaku (86') y Youri Tielemans (89') para llevar el partido al tiempo extra.

El VAR determinó el penal del triunfo

El mismo Tielemans anotó el penal de la victoria en el 120'+5, concedido tras una revisión del VAR, y mandó a su selección a la siguiente ronda, el próximo lunes también en Seattle, contra el ganador de Estados Unidos-Bosnia y Herzegovina.

El final es cruel para los africanos que habían hecho méritos suficientes para imponerse durante los 90 minutos, dominando con su velocidad y buen manejo de la pelota, a unos belgas poco inspirados en ataque.

Errores clave de Senegal

Pero un par de despistes de los senegaleses, incluida la mala salida del portero Mory Diaw en el primer tanto de Tielemans, volvieron a meter a Bélgica en el partido y acabó costándoles la victoria.

Tielemans no tembló para vencer al mismo Diaw y terminar de castigar los errores de los Leones de la Teranga, después de que el VAR señalara una falta cometida en el área por el centrocampista Lamine Camara.

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