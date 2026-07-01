Las comentadas frases que dejó Marcelo Bielsa en su despedida de Uruguay

01 jul. 2026 - 17:37 hrs.

Marcelo Bielsa protagonizó una extensa conferencia de prensa de despedida como entrenador de la selección de Uruguay, tras la eliminación en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro con la prensa, realizado en el Estadio Centenario, se extendió por cerca de una hora y media y dejó una serie de frases que ya generan repercusión en el fútbol sudamericano.

El técnico argentino abordó su autocrítica por el resultado deportivo, las versiones sobre tensiones internas con el plantel, la situación física de varios jugadores clave y el pedido expreso de los futbolistas para reducir la cantidad de información que reciben durante la preparación.

La autocrítica por la eliminación

Bielsa abrió la conferencia asumiendo la responsabilidad por el resultado obtenido, aunque defendió el esfuerzo del cuerpo técnico y de los jugadores:

"Siento que hemos decepcionado a los aficionados", dijo el entrenador, y agregó que la caída de Uruguay en primera ronda "era totalmente imprevisto" y "difícil de imaginar".

Sobre su gestión de los recursos humanos disponibles, fue tajante: "No puedo justificar la posición que obtuvimos. La gestión que yo hice de los recursos con que contaba no fue suficiente. Hicimos lo máximo, tanto yo, mis compañeros de trabajo y los jugadores, claramente no alcanzó".

"No le dejo nada al fútbol uruguayo"

Una de las frases más comentadas de la jornada llegó cuando un periodista le consultó qué legado deja tras tres años al mando de La Celeste. Bielsa fue categórico: "Tengo la absoluta certeza de que a nadie le importa lo que yo sé. Todo lo que yo quise transmitir nunca fue importante a ningún nivel".

El entrenador insistió en que, pese a haber compartido su conocimiento con cualquier persona u organización que se lo pidió durante su ciclo, considera que no deja una huella instalada en el fútbol local: "Lo que yo sé a los demás no le interesa aprenderlo. Asunto terminado".

La versión sobre el quiebre con el plantel

Bielsa dedicó buena parte de la conferencia a responder las versiones de un supuesto quiebre con los jugadores. Cuando un periodista le hizo notar una aparente contradicción entre su discurso y los rumores de conflicto interno, el entrenador respondió: "¿Usted me escuchó decir en algún momento que yo tenía buena relación con los jugadores? No dije eso".

Y precisó: "Lo único que dije [...] es que la relación que yo tuve con los jugadores no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera merecer aquello que era necesario".

El pedido de los jugadores: menos información para poder concentrarse

Uno de los pasajes más comentados de la conferencia fue cuando Bielsa detalló los reclamos que le hizo el plantel tras el debut ante Estados Unidos. Según contó, tras reunirse con distintos grupos de jugadores, agrupó los pedidos en dos ejes centrales, uno de los cuales fue el exceso de información:

"El problema del exceso de información en la actualidad es un problema que vivimos todos, ¿no? En el fútbol aún más", reconoció el DT, quien aseguró haber reducido "sensiblemente" la cantidad de contenido entregado a los jugadores tras ese pedido.

Bielsa explicó que las charlas colectivas nunca superaban los diez minutos y que fueron fraccionadas siguiendo una recomendación específica: "La recomendación que recibí para adaptarme a las mentalidades más jóvenes y actuales es que había que hacer charlas más cortas y en días distintos para no sobreexigir la atención de los jugadores".

El entrenador también vinculó el pedido con una reflexión más general sobre la sobrecarga informativa que enfrentan los futbolistas hoy: "Tampoco he sido caprichoso respecto de la mochila que todos llevamos [...] diariamente recibimos kilos de información, lo deseemos o no lo deseemos, entonces hay que ser muy cuidadoso con los mensajes. Por eso lo reduje, los clarifiqué, lo hice más accesible".

Sobre el pedido de entrenar sin dividir al plantel en dos grupos, otro de los reclamos recogidos en esas reuniones, el técnico afirmó que aceptó de buena gana porque los jugadores "querían sentirse cerca" y que negarse "hubiera sido, en vez de unir, dividir".

Federico Valverde y el episodio de Muslera

Consultado por una posible tensión con Federico Valverde, Bielsa lo defendió sin matices: "Nunca tuve un problema con Valverde, nunca. Creo que él es merecedor y nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde porque creo que las merece".

También se refirió a la salida de Fernando Muslera durante el partido ante España, y reveló que el arquero pidió ser sustituido por el impacto emocional de sus errores, no por un problema físico: "Estaba tan golpeado por el error que había cometido [...] que prefería dejar de jugar porque las posibilidades del grupo estaban intactas y él no estaba en la mejor condición".

El cierre: "El fracaso es fracaso porque hiere a la gente"

Hacia el final de la conferencia, el entrenador resumió su balance con una frase que sintetizó el tono de toda la jornada: "Los argumentos no hacen que el fracaso sea menor. El fracaso es fracaso porque hiere a la gente. Entonces no hay forma de resolverlo".

Antes de retirarse, Bielsa también pidió disculpas por su reacción ante la prensa tras la eliminación frente a España, atribuyéndola al dolor del momento: "Estaba sobrepasado por el dolor y por eso tal vez no fui todo lo educado que hubiera correspondido".

Todo sobre Mundial 2026