Ivette Vergara rompe el silencio y se defiende tras ser formalizada por conducción temeraria: "No he matado a nadie"

17 ag. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

Tras su formalización por el delito de conducción temeraria, luego de ser sorprendida transitando a 161 km/h por la Costanera Norte, la animadora Ivette Vergara quedó en libertad y apercibida. A su salida, la comunicadora encaró a los medios de comunicación para desmentir las versiones que circulaban sobre su proceso penal y aclarar el exceso de velocidad registrado por Carabineros.

Acompañada por su equipo jurídico, la presentadora de televisión descartó de manera enfática que la causa vaya a resolverse en un juicio oral y cuestionó el tratamiento público que se le ha dado al caso, asegurando que existen aspectos que han sido sacados de contexto.

Los descargos de la comunicadora tras la audiencia

Vergara se detuvo brevemente antes de abordar un vehículo particular para dar su versión de los hechos:

"Voy a hablar brevemente porque están diciendo cosas que no son. No voy a juicio. No sé si ustedes saben que hay una nueva ley que es sobre los 60 kilómetros por hora de la velocidad máxima. Cualquiera de ustedes que me diga que no ha andado en la Costanera Norte a más de 100 kilómetros por hora", se defendió.

"No me eximo de la responsabilidad, pero de ahí a que digan... Yo no he matado a nadie, no he atropellado a nadie", manifestó a la salida del recinto.

El escenario judicial y la sanción

Pese a los descargos de la comunicadora, el proceso en su contra avanza en dos frentes paralelos. Por un lado, la causa penal por conducción temeraria quedó con fecha fija para el próximo lunes 26 de octubre a las 11:00 horas, jornada en la que se llevará a cabo una audiencia para explorar una salida alternativa, como la suspensión condicional del procedimiento.

Por otro lado, la animadora deberá responder por la vía administrativa ante el Juzgado de Policía Local correspondiente a la comuna (debería ser Pudahuel) donde se le notificó el parte por exceso de velocidad, cercano al sector del aeropuerto. Debido a esta infracción, la licencia de conducir de la comunicadora ya fue retenida y permanecerá suspendida por un período de 45 días mientras continúa el desarrollo de la causa penal.