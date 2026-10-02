Vehículo no habría respetado luz roja, choca contra bus RED y termina impactando con semáforo

02 oct. 2026 - 08:06 hrs.

¿Qué pasó?

Un automóvil terminó con graves daños en su parte delantera luego de protagonizar un accidente con un bus RED durante la mañana de este jueves en la intersección de 10 de Julio con San Diego, en Santiago Centro.

El hecho ocurrió cerca de las 06:15 horas y dejó al vehículo particular en sentido contrario, tras terminar contra uno de los semáforos de la esquina. A bordo iban dos mujeres, quienes se encuentran en buen estado de salud pese a la fuerza del impacto.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Según los antecedentes preliminares entregados desde el lugar, el automóvil circulaba por 10 de Julio en dirección a una estación de bencina ubicada a una cuadra de la intersección.

Al llegar a San Diego, el vehículo habría pasado con luz roja. En ese momento, un bus RED que avanzaba con luz verde lo impactó por el costado izquierdo.

El bus se encontraba sin pasajeros, ya que su conductor estaba comenzando su turno. Tras el choque, el automóvil giró y terminó golpeando un semáforo, donde quedó con importantes daños en su parte delantera.

Bomberos revisó el vehículo

Producto del impacto se activaron los airbags del automóvil. Bomberos llegó inicialmente para revisar a las ocupantes y verificar que no existieran otras situaciones de riesgo asociadas al vehículo.

Entre las labores realizadas estuvo la revisión del automóvil y la desconexión de la batería, ante la posibilidad de que los daños provocaran un cortocircuito o una pérdida de líquido.

Las dos mujeres, ambas extranjeras, se encontraban en buenas condiciones de salud tras el accidente.

Carabineros llegó al lugar

Posteriormente, Carabineros tomó los antecedentes de las ocupantes del automóvil y del conductor del bus.

El vehículo particular quedó en la intersección a la espera de ser retirado mediante una grúa, mientras continuaban las labores relacionadas con la emergencia.