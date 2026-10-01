Cuatro personas resultan atropelladas por vehículo de Carabineros en medio de operativo policial en La Florida

01 oct. 2026 - 14:58 hrs.

¿Qué pasó?

Un procedimiento policial terminó durante la tarde de este jueves con cuatro personas atropelladas en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, luego de que un vehículo policial realizara una maniobra evasiva en la intersección de Rojas Magallanes con avenida Vicuña Mackenna.

De acuerdo con Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 13:16 horas, cuando el radiopatrulla se desplazaba en apoyo a un procedimiento policial en el sector de la 38ª Comisaría de Puente Alto. Las cuatro personas afectadas son adultas: tres mujeres y un hombre.

¿Cómo ocurrió el atropello?

Según los antecedentes preliminares entregados por Carabineros, al aproximarse a la intersección, el personal policial habría realizado una maniobra evasiva ante un cambio de pista efectuado por un bus del transporte público.

Fue en ese contexto que se produjo el atropello de las cuatro personas que se encontraban en el sector.

Los afectados resultaron lesionados, pero sin riesgo vital, y fueron atendidos en el lugar por equipos de Bomberos y del SAMU.

Los funcionarios policiales que se desplazaban en el vehículo involucrado, en tanto, resultaron ilesos.

Tránsito permanece suspendido en Vicuña Mackenna

Producto de la emergencia, el tránsito permanece totalmente suspendido en ambos sentidos de avenida Vicuña Mackenna, a la altura de Rojas Magallanes.

El flujo vehicular está siendo desviado por Enrique Olivares y Gerónimo de Alderete, mientras equipos de emergencia trabajan en el lugar.

ATENCIÓN (13:46). Tránsito SUSPENDIDO en Av. Vicuña Mackenna al norte y sur, altura Rojas Magallanes en #LaFlorida, debido a atropello de 4 personas. Procedimiento de emergencia en desarrollo. Prefiera alternativa. Flujo desviado en Enrique Olivares y Gerónimo de Alderete https://t.co/wdZ9au8XZV pic.twitter.com/D1JdS258qi — TransporteInforma Región Metropolitana De Santiago (@TTISantiago) October 1, 2026

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros quedó a cargo de las diligencias para establecer las circunstancias exactas del accidente.

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