Trabajador muere tras accidente en mina Radomiro Tomic de Codelco

01 oct. 2026 - 12:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un trabajador minero perteneciente a la División Radomiro Tomic, ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Calama, región de Antofagasta, falleció producto de un accidente en las instalaciones.

Un equipo de Sernageomin se trasladó hasta el lugar para iniciar la investigación correspondiente sobre las causas de lo ocurrido.

¿Qué se sabe del accidente?

"De acuerdo con los antecedentes preliminares, el accidente ocurrió aproximadamente a las 08:50 horas, mientras el trabajador se encontraba desarrollando labores de mantenimiento en el sector de chancado y manejo de materiales", informó Codelco en un comunicado.

"La división suspendió en forma inmediata las actividades del área, tomó contacto con la familia del trabajador, dio aviso a las autoridades competentes y dispuso el inicio de una investigación que permita determinar las causas de este accidente", agregó.

El trabajador fallecido

De acuerdo a la empresa, el fallecido es Waldo Castilo Barraza, de 49 años, quien se desempeñaba con mantenedor mecánico de la empresa Berliam.

"Codelco expresa sus más sentidas condolencias a la familia de Waldo Castillo Barraza (Q.E.P.D.), a sus compañeras y compañeros de labores y reitera su llamado a promover la seguridad como un valor intransable", manifestó.