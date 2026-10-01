¿Cuánto cuesta criar un hijo en Chile? Estudio calcula el gasto hasta los 25 años según nivel socioeconómico

01 oct. 2026 - 12:20 hrs.

¿Qué pasó?

La decisión de tener hijos también tiene una dimensión económica que puede pesar en las familias, especialmente en un contexto marcado por la caída de la natalidad en Chile.

Un estudio de Clapes UC, titulado “Crisis de natalidad: ¿es buen negocio tener hijos en Chile?”, analizó precisamente cuánto representa económicamente criar a un hijo y cómo varía este costo dependiendo de la situación socioeconómica de cada hogar.

¿Cuánto cuesta criar un hijo en Chile?

El estudio utiliza datos de la IX Encuesta de Presupuestos Familiares (EPF) para estimar el costo acumulado de crianza desde el nacimiento hasta los 25 años. Para realizar el cálculo, los investigadores Leonardo Hernández y Anja Uslar diferenciaron a las familias según su quintil socioeconómico.

En el quintil 1, correspondiente a los hogares de menores ingresos, el costo total estimado de criar un hijo alcanza los $78,5 millones, equivalentes a UF 1.979,7.

En el quintil 5, que agrupa a los hogares de mayores ingresos, el costo llega a $223,7 millones, equivalentes a UF 5.637,6.

Esto significa que la diferencia entre ambos extremos supera los $145 millones al considerar todo el período de crianza, desde el nacimiento hasta los 25 años.

¿Por qué cambia el costo según el nivel socioeconómico?

De acuerdo con el estudio, parte del costo más alto observado en los hogares de mayores ingresos se explica por la brecha salarial de la madre, que es del orden de un 23% respecto de un hombre con iguales características.

Este costo aumenta a medida que se incrementan los ingresos laborales de la madre.

El análisis, realizado por los investigadores Leonardo Hernández y Anja Uslar, busca dimensionar el peso económico que tiene la decisión de tener hijos a partir de los gastos asociados a su crianza durante los primeros 25 años de vida.