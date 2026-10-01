"Está enfermo de rico": El coqueteo de Yamila y Austin que terminará con beso en el cuello en "Volverías con tu Ex? 2"

01 oct. 2026 - 12:45 hrs.

"¿Volverías con tu ex? 2" promete subir la temperatura la noche de este jueves. En un nuevo capítulo, los galanes del reality participarán en una divertida y hot pasarela para coronarse como "Mister VCTE2".

En la actividad, Yamila Reyna y Austin Palao protagonizarán un candente momento. "Está enfermo de rico", le dirá la comediante al peruano, quien reaccionará dándole un beso en el cuello.

"Mister VCTE2"

La competencia tendrá dos etapas. Primero, los participantes lucirán un traje sexy y después sorprenderán con trajes de gala personalizados.

El certamen será conducido por Tonka Tomicic y Joaquín Méndez, mientras que Yamila Reyna y Daniel Valenzuela evaluarán a los participantes.

Pero Austin Palao se robará buena parte de las miradas. El peruano aparecerá caracterizado como médico y provocará una inesperada reacción en la argentina.

Volverías con tu ex? 2

"Enfermo de rico"

La comediante no se guardará los comentarios frente al galán: "Lo único que puedo decir de este doctor es que es el doctor más enfermo que he conocido, porque está enfermo de rico".

"Qué guapura tenemos made in Perú", le lanzará con picardía, antes de protagonizar un coqueto momento con él.

Austin se acercará a Yamila para darle una particular "ayuda": un candente beso en el cuello que dejará a la trasandina completamente infartada.

Y si Austin acapara suspiros, Kaoto tampoco pasará inadvertido: durante su desfile mostrará un tatuaje hasta ahora desconocido sobre su pelvis.

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