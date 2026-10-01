"Intenté esquivarlo": Sofía Latorre sufrió intento de encerrona y terminó chocando contra baranda

01 oct. 2026 - 11:23 hrs.

La exparticipante de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre, reveló que sufrió un intento de encerrona mientras se trasladaba en su vehículo durante la noche.

La influencer dio a conocer lo ocurrido a través de sus historias de Instagram, donde además compartió imágenes de su automóvil, que terminó con importantes daños en su parte delantera y con los airbags activados.

"Me intentaron hacer una encerrona"

Según relató Latorre, el hecho ocurrió cuando regresaba a su casa luego de salir a comer con su padre. La joven aseguró que iba sola y que el episodio se produjo cerca de las 23:00 horas.

"Anoche iba sola camino a mi casa y me intentaron hacer una encerrona", contó inicialmente junto a las fotografías de su vehículo.

Posteriormente, explicó que el automóvil que habría intentado interceptarla era de color gris y que la situación se produjo mientras circulaba por Avenida La Dehesa.

"Venía por Av. La Dehesa y un auto color gris, yo venía por la pista de al medio, se me cruzó por delante y luego vuelve a su pista, yo vuelvo a acelerar y después se me cruza", relató.

Terminó chocando al intentar esquivar el vehículo

La influencer explicó que, ante la maniobra del otro automóvil, no alcanzó a frenar y optó por intentar esquivarlo para evitar una colisión. "Yo no alcanzaba a frenar, intenté esquivarlo, sino los iba a chocar, y me fui contra las barandas que estaban ahí", señaló.

De esta manera, el vehículo de Latorre terminó impactando contra las barandas ubicadas en el sector. Las fotografías que publicó muestran daños en la parte delantera del automóvil y los airbags desplegados.

"Estoy bien, no tengo lesiones graves"

Tras el accidente, Latorre aseguró que no sufrió lesiones de gravedad, aunque sí presentó algunas molestias físicas.

"Agradecerle a todas las personas que me han escrito, que se han preocupado. Estoy bien, no tengo lesiones graves, solamente algunos dolores musculares, pero nada grave", explicó.

La exparticipante de Volverías con tu ex? 2 también relató que, después del choque, permaneció algunos minutos en estado de shock hasta que una persona se acercó para ayudarla.

"Miro a mi alrededor y no había nadie, estuve en un estado de shock un par de minutos, hasta que se acercó una persona con un perro y me ayudaron", contó.

Finalmente, Latorre indicó que el automóvil que, según su relato, intentó realizarle la encerrona escapó del lugar. "El auto que intentó hacerme la encerrona escapó, fue imposible atraparlos, vimos las cámaras, dejé la constancia", afirmó.

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