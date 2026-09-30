Muere a los 100 años Peppino Mazzullo, la histórica voz de Topo Gigio

30 sept. 2026 - 20:11 hrs.

¿Qué pasó?

A los 100 años falleció Peppino Mazzullo, actor italiano que durante más de cuatro décadas estuvo ligado a Topo Gigio, el famoso personaje infantil de grandes orejas que marcó a varias generaciones.

El intérprete murió en su residencia de Messina, Italia, donde vivía tras retirarse del mundo del espectáculo. De acuerdo con sus familiares, falleció sin sufrir dolor.

La noticia fue dada a conocer este miércoles por sus cercanos a medios italianos. Sus funerales se realizarán este jueves 1 de octubre en la iglesia de San Giovanni Battista, en Santo Stefano di Briga.

La historia de Peppino Mazzullo y Topo Gigio

Mazzullo comenzó a interpretar a Topo Gigio en 1961, cuando tomó el lugar del cantante italiano Domenico Modugno, quien había sido la voz del personaje durante sus primeros años.

Durante aproximadamente 45 años, el actor no solo prestó su voz al pequeño ratón, sino que también ayudó a construir su particular manera de hablar, sus inflexiones y sus expresiones. Continuó interpretándolo hasta 2006, incluyendo versiones en italiano, inglés y español.

El personaje había sido creado en 1958 por la artista italiana Maria Perego y, con el paso de los años, alcanzó gran popularidad en distintos países, especialmente en Latinoamérica.

Mazzullo recordaba que su vínculo con el personaje comenzó casi por casualidad en un estudio de la RAI. "Lo tomé, empecé a jugar con él y me cambió la vida", contó en una entrevista citada por medios italianos.

Un actor ligado al teatro

Más allá de Topo Gigio, Mazzullo desarrolló una extensa carrera vinculada al teatro y la televisión. Comenzó desde joven en los escenarios y posteriormente se trasladó a Roma para continuar su formación como actor.

También fue reconocido en Italia por interpretar al personaje infantil Richetto en el festival Zecchino d'Oro y por su trabajo de voz en dibujos animados. En 2004 fundó el Piccolissimo Teatro de Messina, dedicado a la formación teatral, mientras que en 2008 recibió el premio Leggio d'Oro por su trayectoria en el ámbito de las voces.

El pasado 6 de junio, Mazzullo había celebrado sus 100 años junto a vecinos de Santo Stefano di Briga, donde recibió un homenaje por parte de la comunidad. En aquella ocasión realizó por última vez la voz de Topo Gigio.

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