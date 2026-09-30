Rachas de hasta 70 km/h: Actualizan aviso por vientos normales a moderados en siete regiones del país
- Por Vicente Guzmán
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este miércoles un aviso por viento normal a moderado asociado al paso de un sistema frontal que afectará a distintas zonas del centro y sur del país durante los próximos días.
¿Qué regiones serán afectadas y cuándo?
El fenómeno se registrará desde la madrugada del viernes 2 de octubre hasta la noche del sábado 3, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente en sectores cordilleranos.
En concreto, la advertencia de la DMC fue emitida para sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.Ir a la siguiente nota
Revisa la intensidad del viento en cada región
Región de Coquimbo
- Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.
Región de Valparaíso
- Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.
Región Metropolitana
- Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2.
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Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.
Región de O'Higgins
- Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2.
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Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.
Región del Maule
-
Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.
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Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.
Región de Ñuble
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Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.
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Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.
Región del Biobío
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Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.
- Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.
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