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Rachas de hasta 70 km/h: Actualizan aviso por vientos normales a moderados en siete regiones del país

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este miércoles un aviso por viento normal a moderado asociado al paso de un sistema frontal que afectará a distintas zonas del centro y sur del país durante los próximos días.

¿Qué regiones serán afectadas y cuándo?

El fenómeno se registrará desde la madrugada del viernes 2 de octubre hasta la noche del sábado 3, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente en sectores cordilleranos.

En concreto, la advertencia de la DMC fue emitida para sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

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Revisa la intensidad del viento en cada región

Región de Coquimbo

  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.

Región de Valparaíso

  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.

Región Metropolitana

  • Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2.
  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.

Región de O'Higgins

  • Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2.
  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.

Región del Maule

  • Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.
  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.

Región de Ñuble

  • Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.
  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.

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Región del Biobío

  • Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.
  • Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.

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