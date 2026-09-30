Rachas de hasta 70 km/h: Actualizan aviso por vientos normales a moderados en siete regiones del país

30 sept. 2026 - 18:20 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó este miércoles un aviso por viento normal a moderado asociado al paso de un sistema frontal que afectará a distintas zonas del centro y sur del país durante los próximos días.

¿Qué regiones serán afectadas y cuándo?

El fenómeno se registrará desde la madrugada del viernes 2 de octubre hasta la noche del sábado 3, con ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h, principalmente en sectores cordilleranos.

En concreto, la advertencia de la DMC fue emitida para sectores de las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío.

Revisa la intensidad del viento en cada región

Región de Coquimbo

Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.

Región de Valparaíso

Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.

Región Metropolitana

Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2.

Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2. Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.



Región de O'Higgins

Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2.

Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2. Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2.



Región del Maule

Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.



Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3. Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.



Región de Ñuble

Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.



Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3. Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.



Región del Biobío

Percordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3.



Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 50 el viernes 2 y sábado 3. Cordillera: Vientos de entre 25-40 km/h y rachas de hasta 70 el viernes 2 y sábado 3.

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