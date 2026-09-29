"Inestabilidad post frontal": Emiten aviso de tormentas eléctricas para sectores de tres regiones
- Por Nicolás Díaz
¿Qué pasó?
Este martes, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por "probables tormentas eléctricas" que afectará a sectores de tres regiones del país.
Tormentas eléctricas en tres regiones
De acuerdo a la DMC, el aviso se origina en una "inestabilidad post frontal" y estará vigente en la tarde de mañana miércoles 30 de septiembre en las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Región de La Araucanía
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de Los Ríos
- Cordillera Costa.
- Valle.
Región de Los Lagos
- Cordillera Costa.
- Valle.
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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