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Planeta Futuro: Nace el primer caballo clonado en Chile

29 sept. 2026 - 21:45 hrs.

La madrugada del pasado sábado, y tras varios minutos de trabajo de parto, Pauli dio a luz al primer caballo clonado de Chile en la Clínica Equina Los Abedules.

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