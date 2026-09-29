Planeta Futuro: Nace el primer caballo clonado en Chile
29 sept. 2026 - 21:45 hrs.
La madrugada del pasado sábado, y tras varios minutos de trabajo de parto, Pauli dio a luz al primer caballo clonado de Chile en la Clínica Equina Los Abedules.
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