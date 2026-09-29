En vivo y en exclusivo por Mega sigue el partido entre Chile vs. Estados Unidos

¿Qué pasó?

La Selección Chilena de fútbol masculino, al mando de Nicolás Córdova, vuelve a presentarse en su gira internacional por Norteamérica, esta vez para chocar ante Estados Unidos, el equipo dirigido por el DT argentino Mauricio Pochettino.

El juego se disputa en el Energizer Park de Saint Louis, y tiene la conducción de Rodrigo Sepúlveda, los relatos de Claudio Palma, los comentarios de Iván Zamorano y las notas informativas de Camila Romero.

Puedes ver el partido mismo por la señal abierta de Mega. También se puede seguir el desafío a través de la plataforma de MegaGO en calidad 4K. La plataforma también cuenta con una alternativa de transmisión con estadísticas avanzadas especializadas, destacando las mejores jugadas, momentos y datos clave del partido.

Sigue el minuto a minuto

Estados Unidos 0-0 Chile

Goles:

Formaciones confirmadas

Estados Unidos: Chris Brady; Frankie Westfield, Neil Pierre, Miles Robinson y Antonee Robinson; Brooklyn Raines, Sebastian Berhalter, Sergiño Dest y Giovanni Reyna; Adri Mehmeti y Julian Hall.

Chile: Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Iván Román, Jonathan Villagra y Diego Ulloa; Víctor Felipe Méndez, Nils Reichmuth, Felipe Loyola; Darío Osorio, Ben Brereton y Maximiliano Gutiérrez.

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