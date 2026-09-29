Louis de Grange asegura que proyecto de "cable chino" sigue su curso normal pese a reparos de EEUU

29 sept. 2026 - 11:56 hrs.

¿Qué pasó?

El biministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, aseguró que el proyecto para conectar Chile con China mediante un cable submarino “sigue su curso normal”, pese a las advertencias planteadas desde Estados Unidos.

¿Qué dijo Louis de Grange?

“El tema del cable chino sigue su curso normal”, sostuvo De Grange en declaraciones a Tolerancia Cero de CNN Chile.

Consultado por las palabras del embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, quien aseguró que la idea del cable chino “ya se acabó”, el biministro respondió que “yo no lo he escuchado decir eso, pero el proyecto sigue y hay una serie de procesos” que aún se deben realizar.

“El proceso sigue su curso natural. China y EEUU son dos socios estratégicos para Chile, tremendamente importantes, y por supuesto que vamos a empujar las mejores relaciones con ambos”, agregó De Grange.

"No hay más razones para estar preocupado"

Consultado si no le preocupa perder su visa, tal como le sucedió a su antecesor, Juan Carlos Muñoz, el ministro De Grange sostuvo: “Yo creo que no hay más razones para estar preocupado, si como digo, Estados Unidos y China son dos de los principales socios estratégicos y nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra soberanía”.

También aseguró que "las relaciones con Estados Unidos, con el mismo embajador Judd, son muy buenas, y también con los chinos. Son socios estratégicos, es natural que mantengamos esa muy buena relación".