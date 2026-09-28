Camión derriba varios postes y causa daños en viviendas en La Florida

28 sept. 2026 - 14:19 hrs.

¿Qué pasó?

En la mañana de este lunes, un accidente de tránsito provocó el derrumbe de varios postes de alumbrado público frente al Mall Plaza Vespucio, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

En específico, el hecho ocurrió en el sector de calle Las Ñipas con Las Pataguas, hasta donde se trasladó personal municipal.

¿Qué se sabe del derrumbe de los postes?

De acuerdo a información de Carabineros, cerca de las 11:00 horas, un camión tipo "pluma" que transitaba de oriente a poniente enganchó su grúa de autocarga en los cables, al superar la altura en la que estos estaban instalados.

La maniobra provocó daños en cuatro postes de alumbrado público y en dos rejas de domicilios particulares. Afortunadamente, el hecho no dejó personas lesionadas.

En cuanto al conductor del camión, mantenía su licencia profesional al día, al igual que el vehículo. De todas formas, quedó citado al Segundo Juzgado de Policía Local junto a las personas afectadas.

Debido al procedimiento que se generó en el lugar, el tránsito fue suspendido en Las Ñipas con Las Pataguas, y se llamó a optar por vías alternativas.