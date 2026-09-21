Investigan malla de seguridad rota: El antecedente clave tras la fatal caída de un niño desde edificio en Santiago

21 sept. 2026 - 14:25 hrs.

¿Qué pasó?

Conmoción ha causado la muerte de un niño de 9 años que cayó desde el noveno piso de un edificio en el centro de Santiago. La investigación por ahora se concentra en la malla de seguridad del departamento, que estaba rota posterior al hecho.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte busca establecer cuándo y de qué manera se dañó la protección. De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho es investigado como un accidente.

¿Qué se sabe de la caída del niño?

La emergencia se registró durante la tarde del domingo en un edificio cerca de las calles San Diego y General Gana, en el barrio Franklin.

El menor fue atendido en el lugar por equipos de Bomberos y del SAMU. Tras intentar reanimarlo, fue llevado al Hospital Clínico San Borja Arriarán, en donde se confirmó su muerte.

El niño, de nacionalidad dominicana, estaba en el departamento con sus padres y otros familiares. El fiscal Manuel Silva señaló que, al momento de la caída, habría estado solo en su dormitorio.

Se investiga la malla de seguridad

En esa habitación había un camarote ubicado junto a la ventana desde donde el menor cayó. Por eso, se investiga la condición de la malla.

Silva precisó que "al menos ahora está rota. Y hay que determinar cómo eso ocurre, porque por ese lugar cae. Pero preliminarmente, eso antes estaba de forma correcta instalado".

El fiscal también señaló que "todo da cuenta de que sería un accidente. Obviamente, está en investigación. Están haciendo los peritajes científicos y técnicos en el sitio del suceso".

El Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) para que investigue las causas del hecho.

"Los antecedentes preliminares dan cuenta de que el niño residía junto a su grupo familiar, compuesto por seis personas, en un departamento situado en el (noveno) piso", señaló el comisario Danilo Sepúlveda.

"En este momento nos encontramos realizando diligencias junto al Laboratorio de Criminalística a fin de periciar la malla exterior que mantenía el dormitorio desde donde se precipita el niño", agregó.