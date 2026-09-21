Bono de $30 mil por hijo: Ingresa tu Clave Única y revisa si te corresponde

21 sept. 2026 - 15:00 hrs.

Un alivio para el bolsillo de miles de familias se encuentra disponible mediante el Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, un aporte monetario que entrega $30.000 por cada niño o niña que cumpla con los requisitos establecidos por la normativa.

Este beneficio está destinado a las familias que pertenecen al 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y no requiere postulación, ya que el Estado realiza el pago de manera automática a quienes cumplen con las condiciones.

¿Cómo saber si recibes el Bono de 30 mil por hijo?

Para verificar de forma rápida y sencilla si fuiste beneficiario, el Gobierno dispuso de un portal de consulta en línea.

Para revisar si te corresponde el dinero, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma oficial de consulta (click aquí). Digita tu RUN y tu ClaveÚnica. Haz clic en Consultar.

El sistema te indicará de inmediato si registras un pago asignado, la fecha de depósito o la sucursal de BancoEstado habilitada para su cobro presencial.

Requisitos y grupos que lo reciben

El aporte económico contempla a los siguientes sectores:

Niños y niñas de hasta 13 años (al 1 de junio de 2026) que pertenezcan al 80% más vulnerable según el RSH.

(al 1 de junio de 2026) que pertenezcan al 80% más vulnerable según el RSH. Cargas de prestaciones familiare s: Causantes vigentes de Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar, Asignación Maternal o del subsistema Seguridades y Oportunidades.

s: Causantes vigentes de Subsidio Familiar (SUF), Asignación Familiar, Asignación Maternal o del subsistema Seguridades y Oportunidades. Futuros nacimientos : Madres con hijos nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027 que cumplan con el tramo de vulnerabilidad.

: Madres con hijos nacidos entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027 que cumplan con el tramo de vulnerabilidad. Niños o niñas bajo familias de acogida o cuidado legal, sin exigencia de un porcentaje específico en el RSH.

Para quienes no tengan depósitos automáticos en su CuentaRUT, el cobro presencial se puede realizar en sucursales de BancoEstado, contando con un plazo de nueve meses para retirar el dinero.