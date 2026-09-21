Presidente Kast en Nueva York para su primera Asamblea General de la ONU: "Chile tiene mucho que ofrecer al mundo"

21 sept. 2026 - 13:14 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se encuentra en Nueva York en el marco de su participación en la 81.ª Asamblea General de Naciones Unidas, que comenzará mañana.

"Chile tiene mucho que ofrecer al mundo"

Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, el mandatario envió un mensaje en su cuenta de X: "Chile tiene mucho que ofrecer al mundo y el mundo tiene que saberlo", dijo.

"Acabamos de aterrizar en Nueva York, donde estaremos cuatro días trabajando para atraer inversión, abrir mercados y representar a nuestro país ante Naciones Unidas", añadió.

Su primera actividad se realizará a las 15:00 horas locales (16:00 de Chile) con un diálogo sobre inteligencia artificial organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la sede del Consejo de las Américas.

Luego, cerca de las 17 horas locales, encabezará en la sede de la ONU la firma de los términos de referencia para avanzar en la negociación de un Tratado de Libre Comercio con Marruecos.

La comitiva del mandatario la integran el canciller Francisco Pérez Mackenna y las ministras de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, y de Medio Ambiente, Francisca Toledo, además de la primera dama María Pía Adriasola y parlamentarios.

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