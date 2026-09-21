"No soy el cuñado de Chile": José Antonio Raffo confirma el fin de su relación con Lux Pascal tras 15 años juntos

21 sept. 2026 - 13:31 hrs.

Después de 15 años juntos, José Antonio Raffo confirmó el fin de su relación amorosa con Lux Pascal y explicó cómo es actualmente el vínculo que mantiene con la actriz.

El actor abordó el tema durante una conversación con Pamela Díaz en su programa online, “Sin Editar”, luego de que la conductora le preguntara si continuaba con una relación a distancia, considerando que Pascal vive actualmente en Estados Unidos.

Raffo reaccionó entre risas y comentó que “les gusta la chimuchina”, pero luego decidió referirse directamente a la situación y entregar una actualización sobre una relación que comenzó cuando ambos tenían 18 años.

“Ha tendido hacia la amistad”

El intérprete explicó que, con el paso de los años, la relación cambió de naturaleza y que actualmente existe un vínculo distinto al de una pareja.

“Voy a aprovechar la oportunidad de que me estás preguntando. Lo primero que me gustaría decir es que una relación a distancia sí o sí se mantiene a través de la amistad”, señaló.

“Yo creo que es bueno también ir poniendo al día a la gente. En el programa 'Fiebre de Baile' se me tildaba mucho 'el cuñado de Chile', que Pedro Pascal, que toda esta cuestión. Yo creo que es una buena oportunidad para actualizar y decir que yo he estado con la Lux hace 15 años, teníamos 18 y ahora tenemos prácticamente 35”, agregó.

Raffo sostuvo que el término de la relación de pareja no significó el fin de la cercanía entre ambos.

“Las relaciones evolucionan para bien o para mal. En el caso de nosotros, yo puedo decir que tuvimos una relación muy exitosa, pero también es bueno decir que la naturaleza de mi relación ahora con la Lux, es una relación que ha tendido hacia la amistad y hacia una fraternidad profunda, que es eterna y que no se acaba nunca, más que una relación de pareja”, afirmó.

Su vínculo con la familia de Lux Pascal

A partir de esta nueva etapa, Raffo también quiso aclarar la forma en que entiende actualmente su relación con la familia de Pascal, luego de que durante años fuera identificado públicamente como su pareja y, por extensión, como cercano a Pedro Pascal.

“Entonces, en el fondo, decirle a toda la gente que yo no soy el cuñado de Chile. No soy el cuñado de Pedro Pascal, pero sí es un hermano grande. Mi suegro no es mi suegro, pero sí es como un papá”, expresó.

“Es una buena oportunidad para decir, si es que la gente quiere juzgar mi relación desde la heteronormatividad y cómo se componen los conservadurismos respecto de una relación, pueden considerar que tanto Lux como yo estamos solteros”, sostuvo.

“Yo ocupo tu pregunta como una oportunidad para que en el fondo después, de ahora en adelante, si es que yo entro a un programa o pasa algo, que ya no tiene por qué tratarse de Pedro Pascal, ya no tiene por qué tratarse de mi relación a distancia”, cerró.

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