"Brígido": Skarleth Labra muestra su antes y después tras cinco meses de entrenamiento
Skarleth Labra revisó antiguas fotografías de su galería y decidió compararlas con imágenes actuales para mostrar el cambio que ha experimentado durante los últimos meses.
La influencer compartió el resultado a través de sus historias de Instagram, donde mostró registros previos a comenzar su rutina de ejercicio.
“Estaba viendo mi galería y les quiero mostrar mi antes y después, porque wtf”, escribió antes de publicar las imágenes.Ir a la siguiente nota
El cambio que notó en su rostro
Además de referirse a las diferencias que observó en su cuerpo, Labra destacó un cambio que no esperaba encontrar al comparar sus fotografías.
“Hasta la cara se me desinflamó. Brígido”, comentó la influencer.
Luego, aprovechó la publicación para incentivar a sus seguidores a realizar actividad física: “Esta es tu señal para empezar a hacer pesas y cardio”.
Comenzó a entrenar junto a su mamá
Las publicaciones generaron preguntas sobre cuánto tiempo llevaba siguiendo esta rutina. Ante las consultas, Skarleth explicó que comenzó a ejercitarse junto a su madre. “Empezamos con mi mami a finales de abril, hace casi cinco meses”, detalló.
Durante este período, la joven incorporó pesas y cardio a sus entrenamientos. Sin embargo, también recalcó que la actividad física no ha sido el único aspecto que consideró durante estos meses.
“Cabe destacar que la alimentación igual importa”, sostuvo.
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