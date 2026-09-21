"En Chile, hasta el completo siente el ajuste": así retrata la agencia AP la economía chilena en reportaje publicado por ABC News

21 sept. 2026 - 10:38 hrs.

El completo, uno de los alimentos más reconocibles y transversales de la mesa chilena, se convirtió en el hilo narrativo elegido por la agencia Associated Press (AP) para explicar al mundo la situación económica que atraviesa Chile. El reportaje, firmado por Nayara Batschke y publicado el sábado 20 de septiembre por ABC News, retrata cómo la presión sobre el bolsillo alcanza incluso al alimento más democrático del país.

Bajo el titular "In Chile, even beloved hot dogs feel the economic squeeze" ("En Chile, hasta los amados hot dogs sienten el ajuste económico"), la crónica combina la postal cotidiana del centro de Santiago con datos duros del Banco Central y testimonios ciudadanos que confirman que el país está al borde de una recesión técnica.

El texto aborda un fenómeno que los chilenos vienen conversando de manera informal desde hace meses: cómo un completo pasó de costar entre 2.500 y 3.000 pesos a moverse hoy en la franja de los 3.500 a 4.000 pesos, según los propios protagonistas del relato.

La postal que la AP eligió para hablar de Chile: Plaza de Armas al mediodía

El reportaje se abre con una escena en la Plaza de Armas de Santiago, donde decenas de locales sirven completos a la hora de almuerzo. Es allí donde el corresponsal recoge el testimonio de Antonia Bravo, estudiante de 21 años, quien resume el fenómeno con una frase directa: "Antes pagaba 2.500 pesos por un completo", dijo a la agencia, agregando que hoy el mismo producto cuesta entre 3.500 y 4.000 pesos.

La AP también cita a Mauricio Aravena, profesor de 30 años, quien reconoce que la presión sobre el gasto en alimentación ha cambiado la vida social. "Salir a comer siempre fue un lujo, ahora más todavía", declaró a la agencia. En la misma línea aparece Tabata Martinich, también profesora, de 31 años, quien resume el nuevo escenario: "Ahora la reunión es en la casa cocinando".

La elección editorial del reportaje resulta significativa: para explicar la crisis a la audiencia estadounidense, la AP no recurrió a indicadores macroeconómicos abstractos, sino a un símbolo culinario reconocible y transversal que la audiencia norteamericana asocia inmediatamente con la vida cotidiana chilena.

Las cifras que la AP subraya: desempleo en su peor nivel en cinco años

El eje económico del reportaje se apoya en los datos oficiales conocidos este mes. Chile enfrenta dos trimestres consecutivos de contracción, un umbral que la literatura económica define como recesión técnica. El desempleo escaló hasta un 9,5%, el nivel más alto de los últimos cinco años, mientras que la inflación anual se aceleró hasta 4,1% en los últimos doce meses.

Frente a este panorama, el Banco Central recortó su proyección de crecimiento para 2026, bajando el rango previo de 1% a 1,75% a uno de 0,25% a 0,75%. La presidenta del ente rector, Rosanna Costa, advirtió en conferencia de prensa que "no podemos descartar que la debilidad sea más persistente".

La AP suma un dato que refuerza el argumento del reportaje: la canasta básica mensual costó apenas menos de 100 dólares en agosto, un 5% más que un año atrás según el Ministerio de Desarrollo Social. En paralelo, el sueldo mínimo mensual chileno equivale a alrededor de 580 dólares. La brecha entre ingresos y precios es descrita como el corazón del malestar.

El origen del completo: un pequeño local del centro de Santiago en los años 1930

El reportaje también dedica un tramo importante a la historia del plato. Según la crónica, el completo nació a principios de la década de 1930 en un pequeño local del centro de Santiago. La versión chilena del hot dog se construye con una vienesa acompañada de chucrut, tomate en cubos y una mayonesa artesanal con base de papa. Con el paso del tiempo se incorporó la palta y otros ingredientes que terminaron convirtiéndolo en una comida completa, de ahí su nombre.

Guillermo Cid, gerente del restaurante al que la AP atribuye la creación del plato, dio una lectura histórica que conecta pasado y presente. "Es lo mismo hoy: mucha gente pasa solo por un completo", declaró a la agencia, refiriéndose a que quienes no pueden pagar un almuerzo completo terminan resolviendo con el sándwich, exactamente como ocurría hace casi un siglo.

La coincidencia es leída por el reportaje como una metáfora involuntaria: el mismo producto que nació para alimentar a quienes no podían pagar más vuelve a ocupar ese lugar en 2026, aunque ahora con un precio que también se aleja del alcance cotidiano.

El plan de emergencia laboral que Kast prometió y las presiones internacionales

La crónica ubica el escenario económico en el contexto del actual gobierno. El presidente José Antonio Kast, quien asumió en marzo de 2026, ha impulsado una agenda de recuperación económica centrada en inversión y empleo. El reportaje señala que el mandatario reconoció recientemente que Chile enfrenta "mayor inflación de la esperada y menor crecimiento del proyectado".

En una reunión sostenida el martes con ministros y líderes de la coalición oficialista, Kast instruyó preparar un "plan de emergencia laboral" que debería presentarse en las próximas semanas, sin haber entregado aún detalles públicos. La medida se suma a la reforma económica y tributaria aprobada por el Congreso, que a la fecha permanece en revisión ante el Tribunal Constitucional tras requerimientos presentados por la oposición.

La AP también atribuye parte de las presiones inflacionarias al alza de combustibles derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán, factor externo que ha golpeado a economías dependientes de importaciones energéticas.

La lectura de los analistas: "Las expectativas se están convirtiendo en frustración"

La crónica cierra con la voz del analista Guillermo Holzmann, quien plantea que el desafío del gobierno es lograr que las reformas se traduzcan en resultados concretos en el bolsillo ciudadano. "Las expectativas se están convirtiendo en frustración", advirtió el especialista a la agencia, señalando que el ritmo de las inversiones aprobadas aún no alcanza el nivel necesario.

Holzmann agregó una segunda advertencia sobre la desconexión entre ingresos y precios: existe una brecha creciente entre lo que la gente gana y lo que paga en el comercio, un fenómeno que el analista describe como el terreno fértil habitual del malestar social.

El reportaje internacional deja instalada una síntesis que probablemente resonará en la conversación pública chilena esta semana: la historia de un sándwich que nació hace casi cien años como respuesta a la austeridad y que hoy vuelve a explicar, al mundo, cómo se vive esa misma austeridad en la mesa cotidiana del país.