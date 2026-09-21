Regimiento Victoria reporta muerte de conscripto mientras se encontraba cumpliendo servicios de guardia

21 sept. 2026 - 10:00 hrs.

¿Qué pasó?

El Regimiento Logístico n.° 3 Victoria, mediante un comunicado, reportó la muerte de un conscripto mientras se encontraba cumpliendo servicios de guardia.

Desde el recinto anunciaron que avisaron a los entes encargados de esclarecer el hecho y de prestar ayuda a la familia del funcionario fallecido.

¿Qué dijo el regimiento?

"El Regimiento Logístico N.°3 Victoria, lamenta informar a la opinión pública el sensible fallecimiento de un soldado conscripto (Q.E.P.D.) perteneciente a esta unidad, mientras se encontraba cumpliendo servicios de guardia al interior del Regimiento durante la madrugada de este lunes 21 de septiembre", se dijo para comenzar.

Además, se expuso que "según los antecedentes preliminares, habría atentado contra su vida".

"Tras ocurrido el hecho, y en forma inmediata, se activaron los protocolos pertinentes, informándose a los familiares y entregando los antecedentes a los organismos correspondientes, como así también a la Fiscalía Militar para el desarrollo de las indagatorias pertinentes", se añadió.

Finalmente, se expuso que "paralelamente, la unidad inició una investigación sumaria administrativa, para esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos que enlutan a su familia, a quienes se les está prestando todo el apoyo según corresponde".

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