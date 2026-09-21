Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Habrá nuevos pagos en septiembre?

21 sept. 2026 - 10:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) fue un beneficio en dinero destinado a mejorar los ingresos de mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años y 11 meses, tanto dependientes como independientes, que pertenecen al 40% de las familias más vulnerables de la población.

Sin embargo, el beneficio experimentó un cambio: Sence informó que se cerraron las nuevas postulaciones y que será reemplazado por la entrada en vigencia de la Ley del Subsidio Unificado al Empleo (SUE).

De acuerdo con la información publicada por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), quienes esperaban solicitar por primera vez el BTM ya no podrán hacerlo. En este contexto, han surgido dudas entre las usuarias respecto de si los pagos continuarán durante septiembre.

¿Habrá nuevos pagos del Bono al Trabajo de la Mujer?

Debido a la implementación progresiva de la nueva legislación sobre el Subsidio Unificado al Empleo (SUE), actualmente no se reciben nuevas postulaciones al Bono al Trabajo de la Mujer.

Por lo tanto, se mantienen los pagos correspondientes a las mujeres que ingresaron previamente al sistema y que tienen su derecho vigente.

El pasado lunes 31 de agosto se realizó el pago anual del Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) para las beneficiarias que mantienen vigente su derecho al bono y cumplen con las condiciones establecidas por el programa.

Tras esto, no se contemplan nuevas fechas de pago.

¿Qué ocurre con quienes ya habían postulado?

El cierre informado por Sence corresponde a nuevas postulaciones. Pero quienes ya realizaron el trámite pueden revisar el estado de su solicitud a través del Expediente Electrónico del Sistema BTM.

Por ahora, Sence señala en su página: "Próximamente se informarán los detalles del nuevo beneficio".

El llamado del organismo es a mantenerse atenta a la información que publique en sus canales oficiales para conocer las próximas etapas.