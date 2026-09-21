Subsecretaría de Telecomunicaciones ordenó bloqueo de 37 nuevos dominios de apuestas online

21 sept. 2026 - 10:21 hrs.

¿Qué pasó?

La Subsecretaría de Telecomunicaciones entregó a las empresas proveedoras de acceso a Internet (ISP) una lista de 37 dominios, remitida por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), para su incorporación a los mecanismos de bloqueo por DNS, dentro de un plazo máximo de 48 horas contado desde la respectiva notificación.

En esta oportunidad, la nómina comprende nuevos dominios, subdominios o sitios espejo asociados a plataformas de apuestas o juegos de azar, relacionados con Betano, Betsson, Rojabet, Estelarbet, Betcris, Kto bet, 1xbet, Juega en línea Chile, Marathonbet, Betway, Betfair, Betcris, Betsala, Bet365, Mi Casino y Sporting Bet.

De acuerdo con el informe técnico presentado por Subtel, la Corte de Apelaciones de Santiago adoptó como mecanismo idóneo para el cumplimiento de la sentencia el bloqueo por Sistema de Nombres de Dominio (DNS), considerando su alta especificidad y menor riesgo relativo de sobrebloqueo, en el marco del procedimiento coordinado establecido por el tribunal y ratificado por la Corte Suprema.

Las empresas de Internet deben acreditar la ejecución de los bloqueos directamente ante la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el apercibimiento establecido por el tribunal de alzada, debiendo, asimismo, remitir copia a Subtel indicando la fecha y hora exacta de su ejecución.

Dada la naturaleza dinámica de estas plataformas y conforme a lo resuelto por la corte, el procedimiento se continuará aplicando de manera sucesiva respecto de nuevos dominios, subdominios o sitios espejo que sean específicos, verificables y previamente validados por la SCJ, contemplándose asimismo los mecanismos de corrección ante eventuales afectaciones de servicios lícitos.

Cómo opera el bloqueo