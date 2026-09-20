Cadem: 48% de los encuestados prefieren "aprobar ahora como está propuesto" el proyecto de Sala Cuna Universal

20 sept. 2026 - 20:00 hrs.

¿Qué pasó?

La encuesta Plaza Pública de Cadem de este domingo 20 de septiembre abordó entre sus temas el proyecto de Sala Cuna Universal, una evaluación al gabinete del Presidente José Antonio Kast y, como en cada una de sus entregas, la evaluación del propio mandatario.

Sala Cuna Universal

Uno de los temas centrales de la encuesta fue el proyecto de Sala Cuna Universal, sobre el cual un 68% dijo estar "de acuerdo" con que el Congreso lo apruebe de manera urgente.

Actualmente, el derecho a sala cuna solo lo tienen las madres que trabajan en empresas con 20 o más mujeres contratadas, por lo que un 84% de los encuestados se mostró "de acuerdo" con que esto se extienda a "todas las madres dependientes, independientes, de casa particular y a los padres".

En cuanto a sus beneficios, un 71% sostuvo que eliminar la diferencia actual entre padre y madre aportaría "mucho o bastante" para que "más mujeres puedan trabajar y a disminuir el desempleo femenino". En contraste, un 23% indicó que la medida ayudaría "poco o nada" con el objetivo antes descrito.

El proyecto actualmente se encuentra entrampado en su modelo de financiamiento, luego de que el Senado rechazara la fórmula propuesta por el Gobierno: que se financie con una cotización del empleador, pero que disminuye el aporte de estos mismos al Seguro de Cesantía de sus trabajadores.

Considerando esto, un 48% de los encuestados por Cadem prefieren "aprobar ahora el proyecto de sala cuna como está propuesto", frente al 39% que optó por "seguir debatiendo aunque esto signifique volver a postergar su aprobación".

Jorge Quiroz es el ministro peor evaluado

En cuanto a la evaluación del gabinete, pese a que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz (Ind.), es el segundo más conocido por la ciudadanía, también es quien se posiciona como el secretario de Estado con la mayor desaprobación: 59%.

El "top 5" de ministros con mayor desaprobación lo completan el titular de Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau (51%); el canciller Francisco Pérez (51%); el encargado de Seguridad Pública, Martín Arrau (50%); y la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín (50%).

Aprobación presidencial de José Antonio Kast

En la encuesta publicada este domingo, el Presidente Kast obtuvo un 36% de aprobación (subió dos puntos) y un 60% de desaprobación (lo que representa una baja sostenida de dos puntos en una semana).

Metodología de Cadem

La encuesta fue elaborada a través de una plataforma online a hombres y mujeres de 18 o más años de las 16 regiones del país, alcanzando una cobertura de 176 comunas.

Con esto, se logró una tasa de finalización del 93,1% al cumplirse una cuota de 1.001 casos de un total de 1.089 personas que abrieron la encuesta.

Estos datos fueron ponderados a nivel de sujetos por género, edad, zona, nivel socioeconómico y comportamiento electoral en la segunda vuelta presidencial de 2025.

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