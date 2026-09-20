Después de Fiestas Patrias: ¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

20 sept. 2026 - 18:00 hrs.

Este 2026 las Fiestas Patrias tuvieron solamente dos días festivos, considerando el viernes 18 y sábado 19; ahora bien, si incluimos el domingo 20 de septiembre, es un fin de semana largo.

La situación en 2025 fue muy distinta. Ese año, la celebración de las Fiestas Patrias en Chile significó un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, pues el 18 cayó jueves y los festejos se extendieron hasta el domingo 21 de septiembre.

¿Cuándo es el próximo fin de semana largo?

Ya concluidas las celebraciones patrias, quedan solamente cinco días feriados en los próximos meses; es más, el festivo más cercano también coincidirá con un fin de semana largo.

Esto se debe a que el próximo feriado en Chile es el lunes 12 de octubre, cuando se conmemora el Encuentro de Dos Mundos.

Esto permitirá que los días de descanso se extiendan desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre, permitiendo que se celebre un nuevo fin de semana largo.

¿Cuáles son los feriados que quedan en 2026?

Así, los cinco feriados restantes de 2026 son los siguientes:

Lunes 12 de octubre, Encuentro de Dos Mundos.

Sábado 31 de octubre, Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes.

Domingo 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre, Inmaculada Concepción.

Viernes 25 de diciembre, Navidad (irrenunciable).

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