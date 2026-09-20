Luis Jiménez cambia tatuaje con el nombre de Coté López: Este es el nuevo diseño

20 sept. 2026 - 18:36 hrs.

Luis Jiménez llamó la atención en redes sociales luego de mostrar un cambio en uno de sus tatuajes, específicamente el que llevaba con el nombre de su expareja, Coté López.

El exfutbolista compartió una fotografía mientras disfrutaba de una empanada en medio de las celebraciones de Fiestas Patrias. Aunque la imagen no estaba relacionada directamente con el tatuaje, el registro permitió notar el cambio que realizó en su cuello.

Jiménez llevaba el nombre de Coté López tatuado tanto en el dedo como en el cuello. Sin embargo, en esta última zona ahora luce un nuevo diseño que cubre completamente el grabado que tenía anteriormente.

El nuevo dibujo es de un estilo abstracto, con líneas horizontales y verticales, y queda sobre el antiguo registro, por lo que el nombre de la empresaria ya no puede ser leído.

La modificación también llamó la atención por el significado que tenía el tatuaje. El nombre de Coté López permaneció durante años en el cuerpo del exfutbolista, incluso después del término de su relación.

Jiménez y López estuvieron casados durante varios años y tienen cuatro hijos en común. Tras el término de su relación, ambos continuaron con sus respectivos proyectos personales.

Ahora, el cambio realizado por el exfutbolista dejó completamente cubierto el nombre que llevaba en el cuello, sumando una nueva modificación a los tatuajes que tenía relacionados con su pasado.