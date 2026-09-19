"Fue increíble, muy rápido": Luis Jiménez sorprende al revelar que se borró un tatuaje tras polémica entrevista sobre infidelidad

19 sept. 2026 - 17:15 hrs.

Luis Jiménez compartió un registro en redes sociales donde mostró parte del procedimiento al que se sometió para eliminar uno de los tatuajes que tiene. La intervención ocurre a pocos días de su comentada aparición en el programa de CHV.

El “Mago” volvió a llamar la atención en redes sociales, esta vez luego de mostrar que decidió someterse a un tratamiento para eliminar uno de sus tatuajes.

El registro fue publicado a pocos días de su participación en Primer Plano, espacio donde el exfutbolista abordó la polémica que lo ha rodeado luego de que se conociera su infidelidad a Gala Caldirola con su exesposa, María José López.

Durante la entrevista con Fran García-Huidobro, uno de los detalles que más comentarios generó entre los televidentes fue precisamente uno de sus tatuajes: el nombre “María José” escrito en su cuello.

El tatuaje que decidió eliminar

Pese a las especulaciones que surgieron tras la entrevista, el procedimiento que mostró Jiménez en sus redes sociales no corresponde al tatuaje de su cuello.

A través de un video publicado en Instagram, el exjugador reveló que acudió a una clínica para realizarse la remoción de un tatuaje ubicado en uno de sus dedos.

“Me vine a hacer un tratamiento que es borrado de un tatuaje. Les voy a mostrar acá…”, comentó el “Mago” en el registro, mientras exhibía un parche en el dedo índice de su mano izquierda.

“Fue increíble, fue muy rápido”

Jiménez también entregó detalles sobre cómo fue el procedimiento y aseguró que la intervención fue mucho más rápida de lo que esperaba: “Fue increíble, fue muy rápido. Me pusieron anestesia, no sentí absolutamente nada. Me demoré más en llegar que en hacer todo el tratamiento”, relató.

Hasta ahora, el futbolista no ha especificado si este es el único tatuaje que pretende eliminar, ni tampoco ha confirmado que alguno de sus otros diseños haya sido eliminado.

De esta manera, el registro vuelve a poner el foco sobre los tatuajes del “Mago”, especialmente después de la atención que generó el nombre que lleva tatuado en el cuello durante su reciente aparición pública en televisión.