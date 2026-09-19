Siguen las fondas en el Parque O'Higgins: revisa artistas, horarios y precios del sábado 19 de septiembre

19 sept. 2026 - 07:38 hrs.

El sábado 19 de septiembre será la tercera jornada de La Gran Fonda de Chile, evento que se desarrollará en el Parque O’Higgins durante las Fiestas Patrias.

La jornada también tendrá el Cuecódromo, que estará disponible durante las cuatro fechas de la celebración para quienes quieran disfrutar de esta tradicional expresión.

Artistas de este 19 de septiembre

La programación de ese día contempla a Zúmbale Primo, Young Cister y Leo Rey como los artistas anunciados para el escenario principal.

El horario del sábado será desde las 12:00 hasta las 02:00 horas, por lo que el público podrá asistir durante la tarde y continuar con las actividades hasta la madrugada.

Entradas

La entrada general para esta jornada tiene un valor vigente de $14.950, monto que incluye el cargo por servicio y corresponde a la actual Preventa 3.

En tanto, los niños de 6 a 12 años y los adultos mayores de 65 años pagan $11.500 por jornada, también con cargo por servicio incluido.

El público que prefiera llegar en automóvil puede adquirir anticipadamente el estacionamiento, cuyo precio informado es de $13.800.

Para comprar entradas, los interesados deben ingresar a la ficha de La Gran Fonda de Chile en Ticketplus, seleccionar la jornada del sábado 19 y completar el proceso de compra online.

Compra entradas para el sábado 19 en Ticketplus

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