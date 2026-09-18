Hombre de 33 años desaparece tras ingresar al mar en la desembocadura del río Aconcagua

18 sept. 2026 - 20:22 hrs.

¿Qué pasó?

Una intensa búsqueda se desarrolla en el sector de la desembocadura del río Aconcagua, luego de que un hombre de 33 años ingresara al mar y se perdiera su rastro durante la tarde de este viernes.

A las 16:24 horas, un ciudadano haitiano se comunicó con el número de emergencias marítimas 137 para informar que su familiar había ingresado al mar y no había logrado retornar a tierra.

Seis minutos después, a las 16:30 horas, la Autoridad Marítima dispuso el zarpe de la LSR-4400 para iniciar las labores de rebusca en el sector. Paralelamente, personal de Policía Marítima se trasladó hasta el lugar.

Posteriormente, se ordenó el zarpe de la LSG “Valparaíso”, ampliándose el dispositivo de búsqueda marítima y solicitándose apoyo aeronaval.

A las labores también se sumó el Bote Salvavidas R-1 “Bravo Sierra”, además de personal de buzos, quienes fueron desplegados para reforzar la búsqueda subacuática en sectores de interés.

En tanto, un helicóptero naval inició labores de rebusca aérea, ampliando la cobertura tanto del área marítima como de la zona costera.

Hasta el momento, se mantienen desplegados medios marítimos, terrestres, aéreos y subacuáticos, realizando labores coordinadas de búsqueda en la desembocadura del río Aconcagua y sectores adyacentes.