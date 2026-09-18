Rachas de hasta 90 km/h: Actualizan "Alerta" por vientos en zonas de 7 regiones del país
- Por Francisca Mieres
¿Qué pasó?
La Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará desde la noche del sábado 19 de septiembre hasta la noche del domingo 20 de septiembre en diversos sectores del país.
El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.
Regiones y zonas afectadas:
- Región de Coquimbo: Cordillera
- Región de Valparaíso: Cordillera
- Región Metropolitana: Cordillera
- Región de O'Higgins: Cordillera
- Región del Maule: Litoral, Valle, Cordillera
- Región de Ñuble: Cordillera Costa, Valle, Cordillera
- Región de Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:
Región de Coquimbo
Cordillera:
Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90
Región de Valparaíso
Cordillera:
Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90
Región: Metropolitana
Cordillera:
Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90
Región de O'Higgins
Cordillera:
Sábado 19: 40-60 RACHAS 90
Domingo 20: 40-60 RACHAS 80
Región del Maule
Litoral:
Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70
Valle:
Sábado y domingo: 25-40 RACHAS 60
Cordillera:
Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90
Región de Ñuble
Cordillera Costa:
Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 70
Valle:
Sábado y domingo: 40-60 RACHAS 70
Cordillera:
Sábado: 40-60 RACHAS 90
Región del Biobío
Litoral:
Sábado 19 y domingo: 20 40-60 RACHAS 80
Cordillera Costa:
Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70
Valle:
Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70
Precordillera:
Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70
Cordillera:
Sábado 19: 40-60 RACHAS 90
Sistema de alerta meteorológica de la DMC
El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Aviso
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.
Alerta
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.
Alarma
Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.Busca aquí el pronóstico de tu localidad
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