Rachas de hasta 90 km/h: Actualizan "Alerta" por vientos en zonas de 7 regiones del país

18 sept. 2026 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile actualizó la alerta por "viento moderado a fuerte" que se registrará desde la noche del sábado 19 de septiembre hasta la noche del domingo 20 de septiembre en diversos sectores del país.

El fenómeno climático corresponde a la condición de un “sistema frontal”.

Regiones y zonas afectadas:

Región de Coquimbo : Cordillera

: Cordillera Región de Valparaíso : Cordillera

: Cordillera Región Metropolitana: Cordillera

Cordillera Región de O'Higgins : Cordillera

: Cordillera Región del Maule : Litoral, Valle, Cordillera

: Litoral, Valle, Cordillera Región de Ñuble : Cordillera Costa, Valle, Cordillera

: Cordillera Costa, Valle, Cordillera Región de Biobío: Litoral, Cordillera Costa, Valle, Precordillera, Cordillera

Meteorología pronosticó las siguientes intensidades estimadas de viento en cada sector:

Región de Coquimbo

Cordillera:

Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90

Región de Valparaíso

Cordillera:

Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90

Región: Metropolitana

Cordillera:

Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90

Región de O'Higgins

Cordillera:

Sábado 19: 40-60 RACHAS 90

Domingo 20: 40-60 RACHAS 80

Región del Maule

Litoral:

Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70

Valle:

Sábado y domingo: 25-40 RACHAS 60

Cordillera:

Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 90

Región de Ñuble

Cordillera Costa:

Sábado 19 y domingo 20: 40-60 RACHAS 70

Valle:

Sábado y domingo: 40-60 RACHAS 70

Cordillera:

Sábado: 40-60 RACHAS 90

Región del Biobío

Litoral:

Sábado 19 y domingo: 20 40-60 RACHAS 80

Cordillera Costa:

Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70

Valle:

Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70

Precordillera:

Sábado 19 y domingo 20: 25-40 RACHAS 70

Cordillera:

Sábado 19: 40-60 RACHAS 90

Sistema de alerta meteorológica de la DMC

El Sistema de Alerta Meteorológica de la DMC comprende tres niveles: "Aviso", "Alerta" y "Alarma", los que se clasifican según la severidad y los posibles riesgos de los fenómenos meteorológicos que pronostica el organismo dependiente de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

Aviso

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos. Manténgase informado si realiza actividades expuestas a riesgos meteorológicos.

Alerta

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad fuerte, con probabilidad de generar riesgos en las personas. Manténgase informado de su evolución y siga las instrucciones de las autoridades, evite riesgos innecesarios.

Alarma

Se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas. Manténgase informado, cumpla las instrucciones generadas por las autoridades y esté preparado para medidas extraordinarias.

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