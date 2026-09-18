Videos muestran fuertes ráfagas de viento que provocaron destrucción en las fondas de Vicuña: incertidumbre entre los locatarios

18 sept. 2026 - 11:42 hrs.

¿Qué pasó?

La periodista de Meganoticias, Javiera Lagos, llegó hasta la Pampilla de San Isidro en la localidad de Vicuña, región de Coquimbo, la cual tuvo que ser parcialmente desmantelada debido a los fuertes vientos que se registraron entre la noche del jueves y la madrugada de este viernes.

Vientos provocan estragos en las fondas de Vicuña

La enviada especial de Mega pudo constatar in situ los estragos en el recinto en donde miles de personas estaban disfrutando del inicio de las Fiestas Patrias.

Uno de los sectores más afectados fue la zona donde estaban ubicados los puestos de venta de comidas y artesanías, ya que las estructuras de los toldos no resistieron, muchos salieron volando, y otros debieron ser desmontados por los locatarios.

Los fuertes vientos han continuado durante toda esta mañana y, según la meteoróloga de Megatiempo, Lissette Aguilera, recién podrían comenzar a declinar a eso de las 16:00 o 17:00 horas.

A raíz de esto, la preocupación ahora se centra en el escenario del recinto, ya que las cámaras de Mega captaron cómo la estructura de la parrilla de iluminación se bambolea con estas fuertes ráfagas.

Por el momento, la Municipalidad de Vicuña solo suspendió el desfile cívico que se desarrollaría esta mañana; sin embargo, los locatarios están expectantes respecto a si la fiesta de la Pampilla de San Isidro será cancelada.

Uno de los fonderos que conversó con la enviada especial de Meganoticias sostuvo que todo aún es incierto y dependerá de las condiciones climáticas, pero que el alcalde les habría dado la opción de volver el sábado y el domingo, además durante el "18 Chico" en el mes de octubre.

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