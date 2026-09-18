"Sanciones en multas y hasta pena de cárcel": Conaf de Magallanes tras video de personas bailando cueca en una laguna congelada

18 sept. 2026 - 12:02 hrs.

¿Qué pasó?

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Magallanes llamó a la ciudadanía a no promover prácticas que ponen en riesgo la seguridad de los visitantes que acceden a las áreas protegidas que se encuentran bajo su administración.

Lo anterior, luego de la difusión de dos videos que muestran a una pareja bailando cueca en una laguna congelada y otro, de un turista realizando un descenso en esquí al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

Sanciones y multas

En el primer caso, "Conaf recuerda que no está permitido ingresar en ríos o lagunas del Parque, aun cuando estas se encuentren congeladas, ya que se corre un riesgo de accidente como podría ser el resquebrajamiento del hielo".

John Revello, director regional de Conaf, expuso que "si bien se entiende la buena intención que pudo haber en el vídeo, llamamos a no transgredir la normativa y hacer difusión de ello, porque implica promover una práctica que pone en riesgo la seguridad del visitante".

Sobre el segundo video, Conaf señaló que "si bien la persona contaba con la autorización correspondiente de ingreso y el descenso en esquí puede ser una práctica común para este tipo de trayectos, recomienda no difundir dicha acción como una práctica recreativa, sin colocarla en el contexto de un procedimiento obligatorio".

Finalmente, desde la entidad "se recuerda que la actual Ley de Áreas Protegidas señala diversas restricciones a ciertas prácticas en áreas protegidas, las cuales, de no respetarse, implican sanciones en multas y hasta pena de cárcel".

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