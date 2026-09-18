¿Pueden abrir los supermercados y malls? Así funcionará el comercio este 18 de septiembre

18 sept. 2026 - 08:00 hrs.

Este viernes 18 de septiembre y el sábado 19 se celebran en Chile las Fiestas Patrias; específicamente, se conmemora la Primera Junta de Gobierno y el Día de las Glorias del Ejército, respectivamente.

Esta fecha moviliza a todos los chilenos a festejar en familia y con amigos, pero principalmente a compartir un buen asado con empanadas, choripanes, terremotos, mote con huesillo y muchas otras preparaciones típicas de la época.

Tanto el viernes como el sábado serán feriados, ambos irrenunciables, lo que significa que gran parte del comercio debe permanecer cerrado, aunque hay ciertos recintos que sí pueden atender público con normalidad.

¿Pueden abrir supermercados y malls este 18 de septiembre?

Los días 18 y 19 de septiembre son feriados irrenunciables, por lo que los supermercados y los malls no abrirán.

Ahora bien, algunas tiendas o servicios permanecen abiertos, aunque sea feriado irrenunciable. Específicamente, los que siguen atendiendo durante festivos irrenunciables son:

Clubes.

Restaurantes.

Locales de entretenimiento, como cines, espectáculos en vivo, discotecas, pubs y cabarés.

Locales comerciales en los aeródromos civiles públicos y aeropuertos.

Casinos de juego y otros lugares de juego legalmente autorizados.

Establecimientos de venta de combustibles (conocidos como "bencineras" o "bombas de bencina").

Farmacias de urgencia y farmacias de turno.

Tiendas de conveniencia dentro de las bencineras, que venden alimentos para consumir en el local.

Es más, la mayoría de los supermercados adelantan su cierre el 17 de septiembre; por lo general, los locales cerrarán a las 19:00 horas.

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